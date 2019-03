LG V40 ThinQ: la prova di uno smartphone top di gamma con 5 fotocamere

Dopo l’anteprima di qualche tempo fa, è ora venuto il momento della recensione del V40 ThinQ di LG. Uno smartphone dalle interessanti caratteristiche a partire dal look curato con un'elegantissima scocca in metallo e vetro; non dimentichiamo inoltre l’evoluto comparto fotografico con ben 5 fotocamere, 3 al posteriore e 2 all’anteriore. Il V40 vanta, inoltre, uno schermo OLED ad elevatissima risoluzione ed una sezione audio di elevata qualità. Non manca, infine, un software davvero ricco di funzionalità basato però su Android 8.1

Uno smartphone che arriva purtroppo con un po’ in ritardo sul mercato italiano, venduto esclusivamente con personalizzazione di Tim.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del V40 ThinQ.

Design

Il V40 si presenta con forme davvero curate a partire dall’elegantissima scocca; un monoblocco con profilo in lega di alluminio e rivestimento posteriore in vetro opaco con un'esclusiva finitura “effetto seta”. Scocca che colpisce già al primo sguardo grazie alle particolari colorazioni New Moroccan Blue e Carmine Red che cambiano colore a secondo della luce.

Scendendo nel dettaglio, sul lato destro è stato inserito il pulsante di alimentazione e lo slot in grado di ospitare due Nano Sim, una delle quali sostituibile con una MicroSD fino a 2 TB. A sinistra troviamo, invece, il bilanciere del volume ed un utile pulsante per l’avvio rapido di Google Assistant.Proseguiamo con il posteriore dove sono state alloggiate le tre fotocamere con flash led ed il sensore delle impronte, veloce e preciso. Non manca inoltre il face unlock, rapido e abbastanza accurato.

Elegante anche il frontale con uno schermo dalle cornici ridotte, dotato di notch che ospita due camere e l'altoparlante. Infine in basso dove è stata inserita la porta USB Type-C, la presa per il jack audio e lo speaker.

Non dimentichiamo le dimensioni di 158.7 x 75.8 x 7.7 mm per un peso di 169 grammi.

Caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora delle specifiche tecniche del V40 a partire dallo schermo OLED da 6.4'' con risoluzione di 3120x1440 pixel, in formato 19.5:9 e con HDR10. Display dotato inoltre di funzione Always-on personalizzabile, gestione colori con vari profili preimpostati, modalità lettura per ridurre l'affaticamento degli occhi e opzione per nascondere il notch via software.

Cuore del V40 è il Qualcomm Snapdragon 845, un processore non recentissimo, ma dalle elevate prestazioni con otto core a 2,7 GHz. SoC affiancato da 6 GB di Ram e 128 GB di memoria espandibile, di cui circa 108 GB a disposizione dell'utente.

Occupiamoci ora dell’avanzato comparto fotografico con una tripla camera al posteriore: un sensore da 12 megapixel ƒ/1.5, una fotocamera zoom 2x da 12 megapixel ƒ/2.4 e una da 16 megapixel ƒ/1.9 grandangolare (107 gradi). Le prime due sono dotate inoltre di stabilizzazione ottica. Sul frontale troviamo, invece, una camera da 8 megapixel ƒ/1.9 e una da 5 megapixel ƒ/2.2 grandangolare (90 gradi), ideale per selfie di gruppo.

Proseguiamo con la batteria da 3300mAh dotata di ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 3.0 (in 1 ora e mezza circa) e carica wireless Qi. Non dimentichiamo la completa connettività che include il dual Sim con LTE Cat. 18, NFC, GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac dual band e USB Type-C 3.1 con uscita video. Infine l’ottima sezione audio sviluppata in collaborazione con Meridian con Quad DAC a 32-bit, DTS: X 3D surround per l'ascolto in cuffie, aptX HD e capsula auricolare utilizzata come speaker insieme all'altoparlante principale da 1,2 Watt con Boombox; tecnologia che consente di amplificare il suono emesso dallo smartphone quando viene appoggiato su superfici come tavoli o mobili.

Concludiamo con la confezione che include una coppia di auricolari stereo di elevata qualità con filo cordato, un panno per pulire lo smartphone ed un alimentatore da 9V/1.8A. Citiamo infine le certificazioni MIL-STD-810G e IP68, con lo smartphone in grado di resistere alla polvere e ad immersioni in acqua (max 30 minuti fino a 1 metro di profondità).

Analisi del software

Il V40 utilizza Android 8.1 (patch di sicurezza di dicembre 2018) con un’interfaccia proprietaria di LG, personalizzata da Tim con app preinstallate dell’operatore, fortunatamente removibili. Software che include numerose funzionalità, dotato di un completo pannello di controllo e con un’interfaccia completamente personalizzabile dall’utente, grazie ai numerosi temi disponibili. Tra le varie funzioni citiamo la barra laterale dedicata alle scorciatoie e il Context Awarness per avviare vari profili audio, Bluetooth e WiFi a seconda della nostra posizione.

Analizziamo ora il software per la gestione delle fotocamere che presenta un’intuitiva interfaccia che consente una facile gestione delle 5 fotocamere. Software che permette di accedere direttamente alle anteprime dei vari sensori, utili per decidere la giusta inquadratura; ricordiamo inoltre il Triple Shots per scattare tre foto pressoché simultaneamente (standard, teleobiettivo zoom e grandangolo) con un solo clic. Tra le varie funzioni accessorie troviamo Google Lens, la modalità ritratto con sfondo sfocato ed il Cine Shot che offre la possibilità di realizzare delle foto animate in cui si può decidere quali elementi si devono muovere; citiamo anche gli effetti di realtà aumentata e la AI Cam; una modalità, da perfezionare, in grado di riconoscere le scene inquadrate applicando vari tipi di effetto.

Interessanti anche le funzioni per le camere frontali con vari effetti di illuminazione disponibili, utili per aggiungere brillantezza, contorni o intensità ai ritratti.

Esperienza d’uso e prezzo

Terminiamo la prova del V40 con l’esperienza d’uso quotidiana. Ottime le prestazioni generali con un’interfaccia sempre fluida e reattiva. Analoga valutazione per il display, con un’elevata definizione, colori naturali, numerose regolazioni disponibili ed una buona luminosità.

Giudizio positivo anche dal completo comparto fotografico, decisamente versatile grazie ai tre sensori posteriori. Ottimo il lavoro svolto dalla camera principale con scatti dettagliati e sempre naturali, utili inoltre i sensori secondari in particolare lo zoom. Nessun problema nella messa fuoco e negli scatti in notturna, di buon livello. Non deludono i selfie con un convincente effetto bokeh e i video girati fino alla risoluzione 4K a 60 fps in HDR10, realizzabili anche in slow-motion a 240 fps.

Il V40 vanta inoltre un’elevata qualità costruttiva, con la scocca però un po scivolosa, ed un ottimo comparto audio/telefonico. Solo discreta infine l'autonomia del V40 che riesce a raggiungere la fine della giornata con meno del 10% di carica residua, con un uso intenso dello smartphone e due Sim attive.

Il V40 è disponibile in Italia, solo brandizzato TIM, ad un prezzo di listino di 999 euro o in abbonamento per 30 mesi a 23 euro/mese + 39 euro iniziali (totale di 729 euro).

Scopri di più su Amazon.it a 891 euro