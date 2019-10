I migliori smartphone di fascia media sotto i 300 euro

Prosegue il nostro viaggio nel mondo degli smartphone Android e dopo esserci occupati dei cellulari più interessanti a meno di 100 e 200 euro è ora giunto il momento di scoprire quali sono i migliori telefonini con il sistema operativo di Google, acquistabili a meno di 300 euro.

Prodotti dalla buona potenza e dal design curato, dotati anche di quattro fotocamere posteriori, con ampi schermi e con una capiente batteria.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori smartphone acquistabili ad un prezzo inferiore ai 300 euro.

1. Xiaomi Mi 9 SE: design compatto

Iniziamo la nostra rassegna dallo Xiaomi Mi 9 SE, un elegante smartphone compatto con bordi sottili attorno allo schermo da 5,97 pollici. Display AMOLED con HDR e risoluzione Full HD+. Il Mi 9 SE si distingue anche per la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 48 MP. Ricordiamo, inoltre, il sensore delle impronte integrato direttamente nello schermo ed il software ricco di utili funzionalità.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 289 euro

2. Samsung Galaxy A50: tre fotocamere posteriori

Il Samsung Galaxy A50 è uno smartphone elegante e dalla ricca dotazione, dotato di un display SuperAMOLED con una diagonale di 6,4 pollici e risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel). Interessante anche il comparto fotografico formato da tre fotocamere posteriori: la principale da 25 MP, accompagnata da un sensore da 8 megapixel grandangolare e da uno da 5 megapixel per l’effetto sfocatura. Non male neanche la fotocamera frontale da 25 megapixel. Questo smartphone è, inoltre, dotato di un processore Exynos 9610 octa core da 2,3 GHz, affiancato da 128 GB di memoria interna espandibile. Samsung Galaxy A50 è alimentato da una batteria da 4000 mAh ed è dotato del sistema operativo Android 9.0 con interfaccia One UI.

Scopri di più su Amazon a 252 euro

3. Xiaomi Redmi Note 8 Pro: quattro fotocamere posteriori

Nella nostra rassegna troviamo un altro smartphone della famiglia Xiaomi, il Redmi Note 8 Pro. Uno smartphone che si distingue per la quadrupla fotocamera al posteriore con sensore principale da ben 64 MP, affiancato da un grandangolo, un obiettivo per le macro ed un sensore di profondità. Non dimentichiamo la fotocamera frontale da 20 MP e il display Full Screen da 6.53" Full HD+ con HDR. Infine la capiente batteria da 4.500 mAh.

Scopri di più su Amazon a 252 euro

4. Motorola One Vision: con display bucato

Il Motorola One Vision si distingue per la presenza di un piccolo foro nel display dedicato alla camera frontale da ben 25 MP. Non dimentichiamo i due sensori al posteriore con la camera principale da 48 MP e l’ampia dotazione di memoria con 128 GB disponibili. Ricordiamo, inoltre, il supporto al programma Android One che garantisce due anni di aggiornamenti di Android e tre anni di patch di sicurezza. Citiamo, infine, il display dalle cornici sottili, da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+.

Scopri di più su Amazon a 269 euro

5. Samsung Galaxy M30S: elevata autonomia

Se siete alla ricerca di uno smartphone dall’elevata autonomia, ecco il nuovo Samsung Galaxy M30S, equipaggiato con una batteria da ben 6.000 mAh. Un cellulare che vanta anche un ampio display da 6,4 pollici Full HD con tecnologia Amoled. Non dimentichiamo il comparto fotografico con una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 MP, grandangolo da 8 MP e camera per la profondità di campo da 5 MP.

Scopri di più su Amazon a 259 euro

6. Umidigi S3 Pro: elegante scocca in ceramica

Nella nostra rassegna troviamo anche l’Umidigi S3 Pro, un elegante smartphone con scocca in ceramica, dotato di un ampio display dai bordi sottili da 6,3 pollici. Smartphone equipaggiato con una doppia camera posteriore (48 + 12 MP con zoom 2x) e sensore anteriore da 20 MP. Buona la dotazione di memoria con 6 GB di Ram e 128 GB di storage espandibile. Infine la capiente batteria da 5.150 mAh.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 206 euro

7. Nokia 6.2: aggiornabile ad Android 10

Concludiamo la nostra rassegna con il Nokia 6.2; uno smartphone Android 10 ready che riceverà inoltre patch di sicurezza mensili garantite per tre anni e aggiornamenti del sistema operativo per un biennio. Smartphone dotato di uno schermo da 6,3 pollici dai bordi sottili e con risoluzione Full HD+. Ricordiamo infine le tre fotocamere posteriori: principale da 16 MP + 8 MP grandangolare + 5 MP per la profondità di campo.

Scopri di più su Amazon a 248 euro