I migliori smartphone sotto i 200 euro

Dopo la guida dedicata ai migliori smartphone acquistabili ad un prezzo massimo di 100 euro, torniamo ad occuparci di cellulari economici con una nuova classifica dedicata ai modelli più interessanti disponibili a meno di 200 euro. Prodotti con sistema operativo Android dal costo ridotto, ma dalle discrete prestazioni e dal design curato.

Telefonini low cost dotati comunque di un’ampia memoria, doppia fotocamera posteriore e realizzati da noti marchi come Nokia e Motorola.



1. Xiaomi Mi A2: caratteristiche complete e ampio schermo

Al primo posto della nostra classifica troviamo il Mi A2 di Xiaomi; nota azienda cinese che dallo scorso anno distribuisce i suoi smartphone in via ufficiale anche nel nostro Paese. Il Mi A2 si distingue per le sue complete caratteristiche a partire dall’ampio schermo da 5,99 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2160 pixel). A bordo di questo cellulare troviamo inoltre il processore Qualcomm Snapdragon 660, un buon SoC octa-core a 2.2 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna. Interessante anche il comparto fotografico che vanta un doppio sensore posteriore da 12+20 MP (con zoom 2X ed effetti bokeh) ed il sistema Android One; versione priva di personalizzazioni dell’OS di Google che garantisce un sistema operativo snello, con aggiornamenti rapidi e puntuali.

Scopri di più su Amazon a 174 euro

2. Asus ZenFone Max Pro M1: ottima autonomia

Asus ZenFone Max Pro M1 è uno smartphone low cost che si distingue per la sua batteria da ben 5000 mAh che garantisce almeno due giorni di autonomia. Questo cellulare vanta inoltre un ampio display da 6 pollici con risoluzione Full HD+ (2160 x 1080 pixel) ed una doppia camera posteriore da 13 MP. Discreti il processore e la memoria con un SoC Qualcomm Snapdragon 636, 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile via micro SD.

Scopri di più su Amazon a 199 euro

3. Honor 9 Lite: per gli appassionati di selfie

Il terzo gradino del podio della nostra classifica è occupato dall’Honor 9 Lite, uno smartphone che vanta ben 4 fotocamere con due sensori anteriori e due posteriori da 13+2MP. Un prodotto dal design curato, disponibile anche nell'elegante colore blu, con 4 GB di Ram e 64 GB di memoria espandibile. Smartphone con schermo da 5.65" FHD+ e processore Kirin 659 octa-core.

Scopri di più su Amazon a 189 euro



4. Nokia 5.1: un dual sim dalla buona costruzione

Il Nokia 5.1 è uno smartphone dotato di Android Oreo e con una solida scocca in alluminio disponibile in nero, rame e blu. Un device con Cpu MT6755S octa-core da 2.0 GHz, 3 GB di Ram e 32 GB di memoria. Ricordiamo inoltre lo schermo IPS da 5.5'' FullHD+, la fotocamera posteriore da 16 MP e la batteria da 2970 mAh.

Scopri di più su Amazon a 195,99 euro

5. Motorola Moto G6 Play: il più economico

La nostra rassegna termina con il Motorola Moto G6 Play, un modello dual Sim dal costo contenuto, dotato di schermo da 5,7 pollici con una risoluzione HD+ (720 x 1440 pixel) e processore Snapdragon 430 quad core da 1,4 GHz. SoC affiancato da 3 GB di Ram e 32 GB di memoria interna espandibile. La fotocamera principale è una 13 megapixel dalle buone prestazioni, mentre all’anteriore è presente un sensore da 8 MP. Citiamo inoltre la batteria da ben 4000 mAh con ricarica rapida ed il sistema operativo Android 8.0 Oreo, privo di personalizzazioni.

Scopri di più su Amazon a 169 euro