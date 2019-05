Smartphone dalla super autonomia: i migliori modelli sul mercato

Nella nostra classifica troviamo anche il Motorola Moto E5 Plus; uno smartphone con batteria da 5000 mAh e Android 8.0 stock, una versione leggera e priva di personalizzazioni software. Completano le caratteristiche tecniche, il display da 6 pollici (risoluzione 1440x720 pixel), il processore Snapdragon 425 con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile. Sul retro trova posto una fotocamera da 12 megapixel con autofocus laser , mentre all’anteriore è presente un sensore da 5 MP. Infine le dimensioni di 160.9 x 75.3 x 9.35 mm per un peso di 196 grammi.

L’OUKITEL K7 si distingue per la sua batteria ben 10.000 mAh in grado di garantire 3 giorni di autonomia. Un cellulare con schermo da 6.0 Pollici Full HD+ dotato di processore Mediatek MTK6750T, affiancato da 4 GB di Ram e da 64 GB di memoria espandibile. Le fotocamere posteriori sono da 13.0MP + 2.0MP e all'anteriore è presente un sensore da 5 MP. Infine le dimensioni di 168 x 78 x 14 mm, con un peso di ben 304 grammi.

Sul terzo gradino del podio della nostra rassegna dedicata ai migliori smartphone dalla super autonomia troviamo lo Xiaomi Mi Max 3; uno smartphone dalle elevate dimensioni (176.2 x 87.4 x 8 mm per 221 gr) con una batteria da 5500 mAh e schermo da ben 6,9 pollici FullHD+ . Xiaomi Mi Note 3 utilizza un processore Snapdragon 636 con 4/6 GB di RAM e memoria interna da 64/128 GB espandibili. Non manca una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel ƒ/1.9 + 5 megapixel e anteriore da 8 MP.

Da ASUS arriva lo Zenfone Max Pro M2: uno smartphone dall'elevata autonomia e dal design curato con batteria da 5000 mAh inserita in una raffinata scocca sottile (8,5 millimetri) e leggera (175 grammi). Buona anche la dotazione hardware con un processore Snapdragon 660, affiancato da ben 6 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna espandibile. Troviamo, inoltre, una doppia fotocamera principale: la prima da 12 megapixel ƒ/1.8 e la secondaria da 5 megapixel per il calcolo della profondità. Non dimentichiamo la fotocamera frontale da ben 13 megapixel con led flash dedicato. Infine il display da 6,3 pollici Full HD+ (2280 x 1080 pixel).

Al vertice della nostra classifica dei migliori battery-phone troviamo il Samsung Galaxy M20; un completo smartphone con batteria da 5000 mAh che garantisce un’autonomia di due giorni circa. Ricordiamo, inoltre, il display da 6,3 pollici Full HD+ con un piccolo notch che ospita la camera anteriore da 8 megapixel. Al posteriore troviamo invece due fotocamere, una 13 megapixel ƒ/1.8 e una 5 megapixel ƒ2.2 grandangolare. Non dimentichiamo il processore, un Samsung Exynos 7904 octacore da 1,8 GHz affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna espandibili. Infine le dimensioni, 156.4 x 74.5 x 8.8 mm per un peso di 186 grammi.

Cellulari dotati del sistema operativo Android, con ampi schermi e buone performance. Modelli per tutte le tasche, realizzati da noti marchi come Samsung , Xiaomi, Motorola e Asus.