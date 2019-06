I migliori cinturini per Apple Watch: raffinati, resistenti e adatti ad ogni look

Siete stanchi del vecchio cinturino del vostro Apple Watch? Ecco allora la nostra guida dedicata ai migliori modelli per il completo smartwatch di Apple. Prodotti per ogni look, eleganti e raffinati, ideali anche per andare al lavoro o modelli dal design più appariscente e adatti anche per gli sportivi.

Cinturini resistenti, facilmente adattabili ad ogni polso e disponibili per le versioni di Apple Watch da 1 a 4; bracciali dal costo più contenuto rispetto ai modelli ufficiali, realizzati in diversi materiali e facilmente sostituibili.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono i migliori cinturini per Apple Watch.

1. JETech: un classico cinturino in acciaio

Iniziamo la nostra rassegna dei migliori cinturini per Apple Watch con un bracciale in acciaio inossidabile realizzato da JETech; un modello da 42mm e 44mm, dal look classico disponibile in nero o argento. Cinturino fornito, inoltre, di un pratico accessorio che consente la rimozione delle maglie senza ricorrere all’aiuto di un orologiaio.

Scopri di più su Amazon a partire da 12 euro



2. Fullmosa: un cinturino in pelle in 20 diversi colori

Per chi desidera un cinturino in vera pelle, ecco il modello di Fullmosa. Un prodotto in grado di adattarsi ad ogni look grazie alla 20 colorazioni disponibili. Cinturino dotato, inoltre, di trattamento antisudore, fornito di chiusura in acciaio inossidabile e disponibile nelle versioni 38mm/40mm e 42mm/44mm.

Scopri di più su Amazon a 14 euro

3. ZRO: un modello in silicone adatto ad ogni look

Da ZRO un semplice cinturino in silicone, ideale per chi pratica sport e disponibile in 20 diverse colorazioni. Un bracciale acquistabile nelle varianti da 38 e 42 mm, resistente e con chiusura in acciaio inossidabile.

Scopri di più su Amazon a partire da 7 euro

4. iBazal: un cinturino in pelle e tessuto

La nostra rassegna prosegue con il cinturino di iBazal realizzato in tessuto di tela e in morbida pelle con cuciture artigianali. Un prodotto di qualità, resistente ed elegante con fermaglio in acciaio inossidabile, disponibile in diverse colorazioni, in versione da 42 mm. L’azienda offre, inoltre, altri bracciali anche in sola pelle.

Scopri di più su Amazon a 20 euro

5. Fullmosa: realizzato in pelle bovina di alta qualità

Fullmosa propone anche un cinturino dal look più classico, realizzato in pelle bovina di alta qualità, acquistabile in 12 diverse colorazioni, nelle versioni da 38 a 44mm. Ricordiamo, inoltre, la fibbia in acciaio inossidabile e le cuciture di colore bianco.

Scopri di più su Amazon a 15 euro

6. Tervoka: cinturino in tessuto comodo e resistente

Occupiamoci ora del cinturino in tessuto di Tervoka; un modello, disponibile in 20 diverse colorazioni, nelle versioni da 38 a 44 mm. Realizzato in nylon, morbido e traspirante, questo cinturino è resistente al sudore ed è in grado di adattarsi facilmente ad ogni polso.

Scopri di più su Amazon a partire da 8 euro

7. Supcase: cinturino-cover ultra resistente

La nostra rassegna dei migliori cinturini per Apple Watch termina con il modello di Supcase che consente un’ottima protezione grazie alla resistente scocca che avvolge la cassa dello smartwatch. Un modello disponibile in tre diverse finiture (nero, blu e rosso), con bracciale in gomma, disponibile nella versione da 44mm.

Scopri di più su Amazon a 21 euro

