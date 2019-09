Dopo esserci occupati dei migliori cinturini per Apple Watch, andiamo oggi a scoprire quali sono le più interessanti cover per lo smartwatch di Apple.

Utili accessori che consentono non solo una protezione da urti e graffi, ma che permettono anche di personalizzare l'aspetto dell’Apple Watch Series 4, da 40 e 44 mm.

Sul mercato è, infatti, possibile trovare modelli per tutti i gusti, da resistenti soluzioni trasparenti che coprono anche lo schermo a colorati bumper adatti ad ogni look, utili a proteggere la cassa dell'Apple Watch.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori cover per Apple Watch Series 4, attualmente sul mercato.

1. Spigen: in tre colori

Iniziamo la nostra rassegna con una cover realizzata da Spigen, una delle aziende più note in questo settore. Cover disponibile in tre diverse colorazioni (nero, rosa e bianco) per Apple Watch da 44mm. Accessorio sottile, che non modifica l'estetica dello smartwatch di Apple e che lascia completamente libero lo schermo, con un pratico design a scatto per una facile installazione.

Scopri di più su Amazon.it a 8 euro

2. Simpeak: confezione da 2 pezzi a 8 euro

Passiamo ora a Simpeak che propone due cover in un'unica confezione acquistabile a 8,99 euro. Cover per Apple Watch da 40 e 44mm, disponibili in versione trasparente e in nero, rosa e argento. Cover sottili solo 1,1 mm che proteggono anche lo schermo.

Scopri di più su Amazon.it a 8 euro

3. Alouch: completa protezione trasparente

Proseguiamo la nostra rassegna con il modello trasparente di Alouch che offre anche una completa protezione dello schermo. Cover realizzata in TPU morbido, resistente, sottile e leggero, disponibile per Apple Watch da 40 mm e 44 mm. Accessorio facile da installare e che non altera la sensibilità del touch screen.

Scopri di più su Amazon.it a 8 euro

4. Spigen Tough Armor: cover super resistente

Spigen propone anche la cover “rugged” Tough Armor; un modello che fornisce un'elevata protezione da urti e graffi, disponibile per Apple Watch da 44 mm. Cover che lascia libero lo schermo, con struttura a doppio strato, interno flessibile con esterno rigido e labbro rialzato di 2,0 mm, per proteggere il display.

Scopri di più su Amazon.it a 14 euro

5. Fintie: 6 cover colorate a 11 euro

Le cover di Fintie sono la soluzione giusta per chi desidera personalizzare il look del proprio Apple Watch. Cover disponibili in sei diversi colori, acquistabili in un’unica confezione offerta al prezzo di 14 euro. Bumper per Apple Watch da 40 e 44 mm, facile da installare e dal design sottile e leggero.

Scopri di più su Amazon.it a 11 euro

6. Monocarbon: cover in vera fibra di carbonio

Nella nostra rassegna troviamo anche il modello di monocarbon, una cover in vera fibra di carbonio. Un bumper che vanta una perfetta aderenza, un peso di 0,7 grammi ed uno spessore di soli 0,6 mm, con finitura opaca.

Scopri di più su Amazon a 33 euro

7. Jemous: cinque diversi colori

Concludiamo la nostra rassegna delle migliori cover per Apple Watch con il modello di Jemous. Bumper disponibile in cinque diversi colori (argento, nero, oro, rosa e rosso) e disponibile per Apple Watch da 40 e 44 mm. Un accessorio dal design semplice ed elegante, leggero e sottile.

Scopri di più su Amazon a 33 euro