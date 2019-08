Le migliori custodie per iPhone XR

Dopo esserci occupati delle custodie per iPhone X e XS e dei modelli super resistenti, è ora venuto il momento di scoprire quali sono le migliori cover per iPhone XR.

Uno smartphone che può essere protetto da urti, graffi e cadute grazie ad una delle custodie presenti nella nostra rassegna. Cover resistenti e per tutti i gusti, con prezzi a partire da 8 euro.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori cover per iPhone XR del 2019.

1. Spigen Ultra Hybrid: in sei diversi colori

Da Spigen una cover per iPhone XR disponibile in sei diverse colorazioni: trasparente, blu, corallo, nero, rosa e rosso. Custodia con angoli rinforzati e dotata della tecnologia Air Cushion, realizzata in resistente TPU.

Scopri di più su Amazon a 8 euro

2. ESR: solo 1 mm di spessore

La nostra rassegna delle migliori custodie per iPhone XR prosegue con il modello di ESR, dallo spessore davvero ridotto (1 mm). Una cover trasparente che lascia inalterato il design dello smartphone di Apple, con bordi rialzati utili a proteggere lo schermo e la fotocamera dallo sfregamento contro le superfici.

Scopri di più su Amazon a 9 euro

3. Garegce: super protezione da urti e graffi

Per chi cerca la massima protezione da urti e graffi, ecco la custodia di Garegce con resistenti protezioni laterali. Una cover disponibile nelle due varianti in nero e trasparente, accompagnata da due utili pellicole protettive per lo schermo incluse nella confezione.

Scopri di più su Amazon a 12 euro

4. A & W: cover in silicone in 12 diverse colorazioni

Da A & W una cover in silicone per iPhone XR acquistabile in 12 diverse colorazioni. Un modello resistente e dal design semplice ed elegante, senza decorazioni aggiuntive e con rivestimento interno in microfibra.

Scopri di più su Amazon a 19 euro

5. Yokase: texture in fibra di carbonio

Da Yokase una custodia per iPhone XR dal design elegante con texture posteriore in fibra di carbonio, angoli rinforzati e bordi rialzati utili a proteggere l'obiettivo della fotocamera e lo schermo anteriore da urti e cadute. Una cover realizzata in TPU con fascia laterale antiscivolo progettata per proteggere il tuo iPhone XR da cadute accidentali.

Scopri di più su Amazon a 8 euro

6. Hishiny: la custodia adatta ad ogni look

Nella nostra rassegna troviamo anche la custodia di Hishiny disponibile in tantissime finiture diverse in grado di personalizzare il design di iPhone XR. Custodia sottile e leggera, capace di proteggere efficacemente lo smartphone di Apple da urti, graffi e polvere.

Scopri di più su Amazon a 8 euro

7. Porter Riley: in pelle

Concludiamo la nostra rassegna delle migliori custodie per iPhone XR con il modello di Porter Riley realizzato in pelle. Un modello fronte-retro con chiusura magnetica che consente anche di posizionare lo smartphone in orizzontale. Custodia acquistabile in diverse varianti, elegante e resistente.

Scopri di più su Amazon a 29 euro