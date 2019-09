Da poco arrivati sul mercato, Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro ( la variante più potente) sono due smartphone dal raffinato design e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Cellulari che si fanno notare per i bordi sottili e per la fotocamera anteriore nascosta all’interno di un meccanismo a scomparsa alloggiato nella cornice superiore dello smartphone.

Smartphone che vantano anche una raffinata sezione fotografica con tre sensori al posteriore ed un ampio display AMOLED da 6,39 pollici.

Serie T di Xiaomi che ha anche riscosso un elevato successo presso il pubblico, con 3 milioni di unità vendute in tutto il mondo in appena 4 mesi.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori cover per Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro.



1. Spigen: design in fibra di carbonio

Iniziamo la nostra rassegna con la cover di Spigen con design in fibra di carbonio e Air Cushion Technology che offre una buona protezione da urti e cadute. Custodia in TPU flessibile, sottile e leggera, con tutte le aperture ben realizzate.

Scopri di più su Amazon a 9 euro

2. iBetter: trasparente in silicone

iBetter propone, invece, una cover per Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro realizzata in morbido silicone trasparente. Soluzione che non copre la raffinata back cover di questi smartphone, anti-impronte e con angoli rinforzati.

Scopri di più su Amazon a 6 euro

3. Ringke: cover rugged con retro trasparente

Passiamo ora alla cover di Ringke, un modello rugged con retro trasparente, dall’originale design. Cover con angoli rinforzati e bordi rialzati per fotocamere e schermo, disponibile in quattro diverse colorazioni.

Scopri di più su Amazon a 7 euro

4. Aroy: con pellicola, pennino e supporto verticale

Da Aroy arriva una completa cover dotata di pennino e supporto posteriore che consente di mantenere lo smartphone in verticale. Cover rugged, con ampie protezioni laterali, ed elevato grip, accompagnata anche da un’utile pellicola per la protezione dello schermo.

Scopri di più su Amazon a 7 euro

5. Ivencase: 9 custodie a meno di 10 euro

Per chi vuole cambiare spesso il look del proprio smartphone, ecco la soluzione di Ivencase che propone 9 custodie acquistabili a meno di 10 euro. Cover in vari colori, realizzate in morbido silicone, sottili e leggere, con bordi rialzati per proteggere schermo e fotocamere.

Scopri di più su Amazon a 9 euro

6. Ferilinso: raffinato design in pelle

Da Ferilinso una custodia che protegge anche il lato anteriore dello smartphone. Un modello realizzato in pelle, disponibile in due colorazioni (nera e rosa), che consente anche di mantenere in verticale il cellulare. Non mancano, infine, pratiche tasche per carte di credito e la chiusura magnetica.

Scopri di più su Amazon a 8 euro

7. Kzioacsh: tre cover dal look originale

La nostra rassegna dedicata alle migliori cover per Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro si conclude con un pack formato da 3 cover dal look originale, acquistabile a meno di 8 euro. Cover che forniscono una protezione completa di tutti gli angoli e del retro del cellulare, anti graffio e anti impronta.

Scopri di più su Amazon a 8 euro