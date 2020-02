Avete appena acquistato il nuovo top di gamma di Samsung? Ecco allora le migliori custodie per Samsung Galaxy S20 attualmente disponibili sul mercato.

Cover ottime per proteggere il nuovo cellulare del produttore coreano da urti, graffi e cadute. Accessori per tutti i gusti e per tutte le esigenze, con prezzi a partire da 8 euro.

Cover colorate e trasparenti, super resistenti e dotate anche di cavalletto in metallo per mantenere lo smartphone in verticale quando posizionato su un piano.

1. ESR: cover trasparente

Iniziamo la nostra rassegna da un modello trasparente di ESR, dallo spessore di un millimetro e realizzato in TPU. Ricordiamo, inoltre, le protezioni agli angoli Air-Guard e i bordi rialzati della fotocamera e dello schermo che aiutano a proteggere queste due componenti dai graffi. Accessorio disponibile anche nella variante con cornice nera.

2. ESR: in vetro temperato

Sempre da ESR arriva una cover per Samsung Galaxy S20 con un lato posteriore in vetro temperato resistente ai graffi e cornice in silicone morbido antiurto. Cover con bordi rialzati per schermo e fotocamere, resistente e facile da installare.

3. Spigen: trasparente e compatibile con la ricarica wireless

Nella nostra rassegna non potevano mancare le custodie di Spigen, tra i più noti marchi del settore; brand che propone una cover trasparente, compatibile con caricabatterie wireless e vetro temperato / pellicola di Spigen. Ricordiamo, infine, i bordi rialzati per display e fotocamere posteriori.

4. Spigen: cover super resistente

Se siete alla ricerca di una custodia super resistente, ecco il modello di Spigen certificato con lo standard militare MIL-STD 810G-516.6. Cover dotata della tecnologia Air Cushion per assorbire gli urti sugli 4 angoli e sul retro, con un robusto cavalletto in metallo e compatibile con i caricabatterie wireless.

5. Geemai: custodia a libro

Nella nostra rassegna troviamo anche la custodia a libro di Gemmai, disponibile in tre diverse colorazioni (blu, nero e rosa). Accessorio che consente anche di mantenere lo smartphone in verticale quando posizionato su un piano, con struttura interna in TPU e vani per riporre biglietti da visita e carte di credito.

6. ESR: con cavalletto in metallo

Da ESR arriva anche una resistente cover con cavalletto in metallo, regolabile fino a 60 gradi. Cover con bordi rialzati per schermo e fotocamere, certificazione di resistenza militare e compatibile con caricatori wireless.

7. Arkour: in 6 colori

Concludiamo la nostra rassegna con il modello di Arkour disponibile in 6 diverse colorazioni (argento, blu, nero, rosa, rosso e verde). Cover che consente un elevato grip dello smartphone, dotata anche di bordi rialzati per la protezione delle fotocamere.

