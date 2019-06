Le migliori smartband economiche

I fitness tracker sono device indossabili sempre più apprezzati dal mercato; piccoli bracciali dotati anche di display, in grado di raccogliere vari tipi di informazioni sulla nostra attività fisica come i passi, le calorie consumate ed il battito cardiaco.

Dati che vengono inviati via Bluetooth al nostro cellulare e mostrati nel dettaglio all'interno di app dedicate. Prodotti dalla lunga autonomia, compatibili con molti sport diversi come corsa, nuoto, bici e altro ancora.

Scopriamo, quindi, quali sono le più interessanti smartband economiche del 2019.

1. Xiaomi Mi Band 4: ottimo rapporto qualità-prezzo

Al vertice della nostra classifica delle migliori smartband low cost troviamo la Xiaomi Mi Band 4 ora dotata di display AMOLED da 0,95 pollici con risoluzione 120x240 pixel e 16.000 colori. Per quanto riguarda le funzioni legate al mondo del fitness, troviamo il monitoraggio di passi, sonno, attività sportive, battito cardiaco e calorie bruciate. Ricordiamo, inoltre, il Bluetooth 5.0 e la batteria da 135 mAh che, secondo le dichiarazioni di Xiaomi, dovrebbe garantire fino a 20 giorni di autonomia. Tra le altre caratteristiche tecniche della Mi Band 4 citiamo i cinturini intercambiabili e l'impermeabilità fino a 50 metri di profondità.

2. Honor Band 4: monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7

Proseguiamo la nostra rassegna con la Honor Band 4; una smartband con schermo AMOLED a colori da 0,95 pollici e tecnologie TrueSeen, in grado di monitorare il battito cardiaco 24 ore su 24, e True Sleep per l’analisi del sonno. Ricordiamo, inoltre, la possibilità di utilizzo in acqua fino a 50 metri di profondità e l’autonomia che può arrivare a tre settimane.

3. Samsung Galaxy Fit e: sottile, anche in giallo

Da Samsung arriva la Galaxy Fit e; un fitness tracker low cost in grado di rilevare e monitorare automaticamente tre tipologie di esercizio: camminata, corsa e allenamento dinamico. In più è possibile scegliere manualmente fra più di 90 diverse attività nell’app Samsung Health installata nello smartphone. Samsung Galaxy Fit e include anche il monitoraggio del sonno, con una rilevazione costante del battito cardiaco. Questo fitness tracker utilizza un modulo Bluetooth BLE per il collegamento allo smartphone ed un display AMOLED touch screen. Infine è anche impermeabile fino a 5 ATM.

4. Vigorun 115c: una completa smartband a solo 21 euro

Se siete alla ricerca di un fitness tracker super economico, ecco il Vigorun 115. Un modello con schermo touch da 0,96 pollici a colori e certificazione IP68 che garantisce la resistenza a polvere e acqua, con la possibilità di immergere la smartband fino ad un metro di profondità. Ricordiamo, inoltre, il monitoraggio del battito cardiaco effettuato ogni 10 minuti e i vari sport presenti come corsa, tennis e calcio. Infine l’autonomia di 10 giorni.

Qui la nostra recensione

5. Garmin Vivofit 4: autonomia fino ad un anno

La Vivofit 4 di Garmin si distingue per il piccolo display a colori e l’autonomia che arriva ad un anno. Dotato di cinturini in gomma intercambiabili, questo wearable è impermeabile fino a 5 atm e vanta inoltre la tecnologia Garmin move iq 2.0 per il riconoscimento automatico delle attività fisiche. Ricordiamo, infine, il monitoraggio del sonno e la completa app dedicata.

6. Fitbit Inspire: quattro varianti disponibili

Nella nostra rassegna non poteva mancare il brand Fitbit con il fitness tracker Inspire; una smartband dotata di display touch retroilluminato, cinturino in silicone, impermeabilità fino a 50 metri e fino a 5 giorni di autonomia. Wearable in grado di riconoscere automaticamente l’allenamento, rilevare le calorie bruciate, monitorare le fasi del sonno e gestire le notifiche dello smartphone. Ricordiamo, infine, le 4 varianti disponibili con cinturino in lilla, nero, bianco e rosso.

7. Amazfit Cor 2: display a colori da 1,23 pollici

La nostra rassegna dei migliori fitness tracker low cost termina con l’Amazfit Cor 2. Una smartband che si distingue per l’ampio display a colori da 1,23 pollici con sistema anti impronte. Wearable resistente a polvere e acqua fino a 5 ATM e con un'autonomia fino a 20 giorni, grazie alla batteria da 160 mAh. Non manca, infine, il monitoraggio continuo delle frequenza cardiaca e il tracciamento automatico del sonno.

