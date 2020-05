Smartwatch: i migliori modelli di fascia alta

Gli smartwatch sono dispositivi indossabili sempre più apprezzati dal mercato.

Prodotti decisamente versatili e dalle numerosi funzioni utilizzabili non solo per leggere le notifiche provenienti dallo smartphone e per il monitoraggio della nostra attività fisica, ma anche per effettuare pagamenti, consultare una mappa e molto altro ancora.

Prodotti resistenti ad acqua e polvere e dal design curato, personalizzabili con cinturini adatti ad ogni stile.

Ecco, quindi, la nostra classifica dei migliori smartwatch di fascia alta attualmente presenti sul mercato.

1. Apple Watch Series 5: elegante e dalle complete funzionalità

L’Apple Watch Series 5 domina il mercato degli smartwatch grazie alle sue forme raffinate e alla perfetta integrazione con gli iPhone. Un modello dalle caratteristiche complete, disponibile in diverse varianti adatte ad ogni stile, dotato anche di GPS e connettività LTE. Un prodotto dall’ottima interfaccia, con uno schermo ampio e di facile lettura che vanta inoltre un ottimo sistema di monitoraggio dei parametri corporei.

2. Samsung Galaxy Watch: design che ricorda un tradizionale orologio

Il secondo posto della nostra classifica è occupato dal Samsung Galaxy Watch. Un prodotto che riprende il design di classico orologio, con schermo tondo e cassa da 42 o 46 mm. Un wearable disponibile in diversi colori, controllabile anche tramite la pratica ghiera attorno al display e che include 39 tipologie di allenamento.

3. Ticwatch Pro: lunga autonomia e doppio schermo

Sul terzo gradino del podio troviamo il Ticwatch Pro 2020: uno smartwatch con sistema operativo Wear OS che adotta un display a due strati composto da un LCD a bassissimo consumo ed un OLED per le funzionalità smart. Un wearable che vanta un’autonomia fino a 30 giorni, GPS ed un cinturino in pelle.

4. Huawei Watch GT 2e: raffinato design

Proseguiamo la nostra rassegna con il Huawei Watch GT 2e: uno smartwatch dal design elegante e curato dotato di uno schermo AMOLED da 1,39 pollici, autonomia fino a due settimane e funzione di autorilevamento di 6 modalità di allenamento. Ricordiamo, infine, le 85 modalità di allenamento personalizzate e il GPS integrato.

5. Honor Magic Watch 2: con stress test

Concludiamo la nostra rassegna con l'Honor Magic Watch 2; un raffinato smartwatch disponibile anche nella versione con cinturino in pelle marrone e con una durata della batteria dichiarata di oltre due settimane. Un prodotto dalle numerose funzionalità come il cardiofrequenzimetro continuo, la chiamata Bluetooth, lo stress test e il GPS.

