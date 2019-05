Motorola Moto Z4: un cellulare espandibile con schermo OLED e camera da 48MP

Da Motorola arriva il nuovo Moto Z4; un cellulare espandibile, compatibile con i moduli MotoMods in grado di trasformare questo smartphone in un proiettore portatile o in una cassa senza fili. Moduli che consentono anche di aggiungere a questo cellulare una camera a 360 gradi, una batteria aggiuntiva, una stampante portatile, un gamepad, una completa fotocamera Hasselblad e anche la connettività 5G.

Un cellulare dal design curato e dalle cornici sottili, equipaggiato con uno schermo da 6,4 pollici con tecnologia OLED e risoluzione di 2340 x 1080 pixel, in formato 19:9. Schermo che integra anche il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.



Display che ospita un piccolo notch a goccia al cui interno è stata inserita la camera frontale da 25 Megapixel, mentre al posteriore è presente un singolo sensore da 48 MP.

Non dimentichiamo il processore Qualcomm Snapdragon 675 octa-core, affiancato da 4 GB di Ram con una memoria interna da 128 GB espandibile.

Ricordiamo, inoltre, la batteria da 3.600 mAh con ricarica rapida da 15W e la connettività che include Dual 4G VoLTE, WiFi ac dual band, Bluetooth 5, GPS e NFC. Infine le dimensioni di 75 x 158 x 7.35 mm, per un peso di 165 gr ed il sistema operativo Android 9 Pie.

Il Moto Z4 sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 6 giugno, ad un prezzo di 499,99$. Ancora nessuna informazione per quanto riguarda prezzi e disponibilità per il mercato italiano.