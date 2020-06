Motorola One Fusion+: ampio schermo e 4 camere posteriori a 299 euro

Arriva in Italia il nuovo Motorola One Fusion+; uno smartphone di fascia media dotato di un ampio display LCD da 6,5 pollici senza notch, con la fotocamera anteriore a scomparsa.

Interessante il comparto fotografico posteriore con 4 fotocamere e sensore principale da 64 MP.

Non dimentichiamo la capiente batteria da 5.000 mAh che promette fino a due giorni di autonomia.

Motorola One Fusion+ è arricchito della nuova suite di funzionalità software My UX, che permette di ascoltare musica, guardare video e giocare con impostazioni personalizzate e controlli avanzati. Gli utenti possono creare temi personalizzati per il proprio device scegliendo tra font, colori, icone e animazioni per il sensore di impronte, così da rendere il proprio telefono unico.

Di seguito le specifiche tecniche complete del nuovo Motorola One Fusion+:

-Processore: Qualcomm Snapdragon 730

-Schermo: IPS LCD Total Vision da 6,5 pollici, Full HD+ (2340x1080)

-Memoria: 6 GB di RAM, 128 GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB)

-Fotocamera frontale: 16 MP

-Fotocamera posteriore: principale da 64MP, grandangolo da 8MP, macro da 5MP, sensore di profondità da 2MP

-Batteria: 5.000 mAh, ricarica 15W

-Connettività: 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac dual band, USB-C, jack audio da 3,5 mm

-Sistema operativo: Android 10

-Dimensioni e peso: 162,9 x 76,4 x 9,6 mm, 210 g

Motorola One Fusion+ sarà presto disponibile in Italia in due colorazioni, Twilight Blue e Moonlight White, ad un prezzo di 299 euro.