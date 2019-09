Motorola One Zoom: uno smartphone con schermo OLED e 5 fotocamere a 399 euro

Motorola ha presentato ufficialmente il nuovo One Zoom; uno smartphone Android One che vanta un raffinato comparto fotografico formato da ben 4 camere al posteriore, con sensore principale da 48 Mp e zoom ibrido 10x.

Non delude neanche la camera anteriore da ben 25 MP, in grado di scattare ottimi selfie. Uno smartphone anche dal look curato con il logo Motorola sul retro illuminato da un LED che si attiva alla ricezione delle notifiche.

Motorola One Zoom: caratteristiche tecniche

-Schermo: 6,4″ OLED Full HD (1.080 x 2.340 pixel) con sensore impronte integrato

-CPU: Qualcomm Snapdragon 675

-RAM: 4 GB

-Memoria interna: 128 GB espandibile con microSD fino a 512 GB

-Fotocamera posteriore: principale da 48 megapixel, grandangolare da 16 megapixel, zoom ibrido 10x con sensore da 8 MP e sensore di profondità da 5 MP

-Fotocamera frontale: 25 megapixel

-Batteria: 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower

-Sistema operativo: Android 9 Pie (Android One con due major updates garantiti)

Su Amazon è, inoltre, disponibile una versione esclusiva con l’assistente vocale Alexa integrato. Basterà dire semplicemente "Alexa" o premere due volte il pulsante di accensione per riprodurre musica, ascoltare le ultime notizie o controllare il meteo. Inoltre lo smartphone ha già installate varie app Amazon, tra cui Amazon Shopping, Amazon Music e Audible.

Ricordiamo, infine, che questa versione di Motorola One Zoom è acquistabile dagli utenti Prime con uno sconto di 30 euro ed è già disponibile ad un prezzo di 399 euro.



