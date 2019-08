Motorola RAZR: nuove informazioni su prezzo e arrivo sul mercato

Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni sul Motorola RAZR; un innovativo smartphone a conchiglia con display pieghevole.

Secondo gli ultimi rumor, la nuova versione del Motorola RAZR potrebbe arrivare negli USA già per la fine dell'anno e in Europa entro gennaio, con un prezzo di circa 1500 dollari/euro; prezzo, quindi, inferiore agli altri smartphone pieghevoli annunciati da Samsung e Huawei, il Samsung Galaxy Fold e il Huawei Mate X, che dovrebbero superare i 2.000 euro.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Motorola RAZR monterà, probabilmente, un display da 6 pollici, con risoluzione di 2142 x 876 pixel, in un formato allungato da 22:9; display affiancato da un secondo schermo esterno dalle dimensioni più contenute e con risoluzione di 800x600 pixel (la diagonale non è ancora nota).

Cuore del nuovo Motorola RAZR sarà il processore Qualcomm Snapdragon 710 affiancato da 4 o 6 GB di Ram e da 64/128GB di memoria interna.

Ricordiamo, infine, le tre colorazioni disponibili in bianco, nero, oro e la batteria da 2.730mAh con ricarica rapida TurboPower da 27W e dock dedicata. Per ora non ci sono informazioni sul comparto fotografico.