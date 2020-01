Motorola razr: il nuovo smartphone pieghevole arriva finalmente in Italia

Dopo vari rinvii, Motorola ha finalmente annunciato la data di lancio nel nostro Paese del Motorola razr che sarà in vendita dal 6 febbraio in anteprima esclusiva con TIM.

TIM è tra i primi operatori in Europa a supportare la eSIM integrata all’interno dello smartphone. La eSim, una Sim virtuale senza alcun supporto fisico, consente l'attivazione e la gestione delle linee mobili.

Lo smartphone sarà disponibile nei negozi e online sul sito tim.it al prezzo di 1.599 € o in formula rateizzata (49 € per 30 mesi, senza anticipo).

A partire da marzo 2020, Motorola razr sarà disponibile anche su altri canali di vendita.

Il Motorola razr 2019 è uno smartphone a conchiglia, elegante e dall’innovativo design, che ospita al suo interno un ampio schermo pieghevole OLED da 6,2 pollici.

All'esterno troviamo, inoltre, un secondo display touch da 2,7 pollici utile per chiamare, rispondere ai messaggi, effettuare pagamenti, ascoltare musica, scattare selfie, usare Google Assistant e accedere a comandi personalizzati, come attivare o disattivare Bluetooth, Wi-Fi e molto altro ancora; tutto senza dover aprire il telefono.

Oltre allo schermo pieghevole, il Motorola razr vanta inoltre raffinate soluzioni costruttive a partire dalla prima cerniera “zero-gap”. Grazie a questa innovazione, entrambi i lati del display flessibile rimangono perfettamente a filo quando il telefono è chiuso, proteggendo così lo schermo da polvere e impurità. Inoltre è stata reingegnerizzata l'antenna per inserirla in uno spazio due volte più piccolo rispetto a quello degli smartphone attuali. Infine il Motorola razr è anche dotato di rivestimento idrorepellente.

Motorola razr: caratteristiche tecniche

-Display principale da 6,2" flessibile pOLED, con risoluzione HD (2142 x 876), in formato 21:9 Cinemavision

-Schermo secondario: display esterno, touch, Quick View da 2,7" gOLED con risoluzione di 600 x 800 pixel, in formato 4:3

-Processore: Qualcomm Snapdragon 710, octa-core, a 2,2 GHz

-Memoria: 6 GB di RAM + 128 GB di storage

-Fotocamera posteriore: 16MP, EIS, autofocus Dual Pixel, autofocus Laser, doppio flash LED

-Fotocamera anteriore: 5MP

-Connettività. LTE, Bluetooth 5.0, WiFi ac dual band, NFC, eSIM, GPS, USB 3.0 Type C

-Batteria: 2.510 mAh con ricarica rapida TurboPower a 15W

-Dimensioni e peso: aperto 72 x 172 x 6,9 mm, chiuso 72 x 94 x 14 mm, 205 grammi

-Sistema operativo: Android 9 Pie

-Contenuto della confezione: auricolari razr, case, caricatore TurboPower, cavo USB-C, adattatore cuffie, manuali