MyKronoz ZeRound3: la recensione di un elegante smartwatch con display AMOLED

Dopo la recensione delle cuffie ZeBuds Lite, torniamo ad occuparci di MyKronoz, azienda svizzera nota per la sua ampia gamma di smartwatch.

Oggetto oggi della nostra prova è il modello ZeRound3, uno smartwatch con cassa in metallo e display circolare dotato di tecnologia AMOLED.

Orologio che vanta anche una lunga autonomia ed un’interfaccia dalla grafica curata.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del MyKronoz ZeRound3.

MyKronoz ZeRound3: design e caratteristiche tecniche

Il MyKronoz ZeRound3 si presenta con design curato ed una buona qualità costruttiva; partiamo dalla cassa in metallo disponibile in nero o color argento con dimensioni di 44,5 x 44,5 x 12,6 mm.

Cassa che ospita uno schermo circolare touch da 1,2 pollici, dotato di tecnologia AMOLED e risoluzione di 390 x 390 pixel. Ricordiamo anche il peso di 57 grammi e la resistenza a polvere e acqua (certificazione IP67) e a temperature comprese tra -10°C / +60°C.

Non dimentichiamo, inoltre, il pulsante laterale utile per l’alimentazione e per il ritorno alla schermata dell’ora.

Occupiamoci ora del cinturino; il MyKronoz ZeRound3 è dotato di un bracciale intercambiabile, in silicone, di colore nero, nel formato standard da 22 mm.

Passiamo al posteriore dove troviamo un sensore ottico per il monitoraggio del battito cardiaco rilevabile anche ad intervalli regolari definiti dall’utente.

All’interno dello smartwatch troviamo un accelerometro a tre assi per la rilevazione dei passi e della distanza percorsa. Non manca, inoltre, il monitoraggio del sonno e delle calorie bruciate.

Concludiamo con la batteria integrata da 350 mAh, ricaricabile tramite una piccola basetta da collegare ad un alimentatore USB non fornito in dotazione. Citiamo, infine, anche la presenza di microfono e speaker per la gestione delle chiamate in vivavoce da smartphone.

Wearable dotato di collegamento Bluetooth con un modulo 4.2 BLE + 3.0

MyKronoz ZeRound3: interfaccia e app dedicata

MyKronoz ZeRound3 è dotato di un’interfaccia utente dalla grafica curata con vari quadranti in stile analogico e digitale.

Sistema operativo proprietario che ospita al suo interno varie funzionalità come il meteo, il calendario, la sveglia, il controllo della fotocamera e del player audio del cellulare e la compatibilità con Siri e Google Assistant. Non manca, infine, la possibilità di consultare la rubrica e le notifiche dello smartphone.

Concludiamo con il menù delle impostazioni che consente di gestire varie opzioni come la luminosità del display e lo stile dei menù.

Assente purtroppo una sezione dedicata al monitoraggio dei parametri corporei durante le attività sportive (calcio, corsa, ecc), normalmente presente su questi dispositivi.

Passiamo ora all’app dedicata MyKronoz, in italiano e dalla grafica curata. App per Android e iOS che consente di esaminare nel dettaglio tutti i dati raccolti dal MyKronoz ZeRound3, di aggiungere un promemoria e di realizzare nuove watchfaces grazie all’editor integrato.

Ricordiamo, infine, il menù delle impostazioni che include l’opzione per un secondo fuso orario, la gestione della frequenza cardiaca, delle notifiche e l’attivazione della modalità “non disturbare”.

MyKronoz ZeRound3: esperienza d’uso e prezzo

Passiamo all’esperienza d’uso di questo smartwatch partendo dall'elevata autonomia della batteria di circa 5 giorni. Abbastanza precisi i vari dati fisici raccolti, ad eccezione del monitoraggio del sonno poco attendibile.

Giudizio positivo sul display: ampio, dall’elevata risoluzione e con neri assoluti grazie alla tecnologia AMOLED; segnaliamo solo una luminosità non elevatissima.

Analoga valutazione per i menù e per i vari quadranti dalla grafica curata.

Giudizio, invece, negativo sul microfono e sullo speaker, di qualità davvero bassa. Solo sufficiente, infine, la valutazione sul collegamento Bluetooth, instabile e dal raggio d'azione limitato.

Concludiamo con il prezzo di listino, il MyKronoz ZeRound3 è acquistabile a 99,90 euro.

