NO.1 DT68: la prova di uno smartwatch low cost con display circolare

Siete alla ricerca di un completo smartwatch economico? Ecco allora la nostra prova del nuovo NO.1 DT68 acquistabile a meno di 50 euro.

Smartwatch disponibile in varie colorazioni, dotato di un ampio display circolare ed in grado di misurare frequenza cardiaca, pressione arteriosa e livello di ossigeno del sangue.

Non manca una ricca sezione dedicata all'attività fisica con 9 sport supportati.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo NO.1 DT68.



NO.1 DT68: design e caratteristiche tecniche

Il DT68 è uno smartwatch dotato di cassa in plastica e metallo, impermeabile, con certificazione IP68. Orologio disponibile in 4 diverse varianti, con cinturino bicolore standard da 22mm, realizzato in silicone. Non dimentichiamo il vetro Gorilla Glass e i due pulsanti fisici laterali dedicati ad alimentazione e gestione dell’interfaccia utente. Infine le dimensioni pari a 47X15X260mm, con un peso di 59 grammi.

Passiamo alle caratteristiche tecniche partendo dallo schermo LCD touch circolare da 1,2 pollici con risoluzione di 240x240 pixel. Orologio alimentato da una batteria da 230 mAh ricaricabile tramite cavetto proprietario. Il DT60 ospita, inoltre, sensori per la rilevazione di frequenza cardiaca, pressione arteriosa, livello di ossigeno del sangue, Ecg, sonno, passi, distanza percorsa e calorie bruciate. Infine ricordiamo il modulo Bluetooth 4.2 per il collegamento allo smartphone.



NO.1 DT68: software, app dedicata ed esperienza d’uso

Il DT68 è dotato di un’interfaccia utente dalla grafica essenziale con una pessima traduzione in italiano. Positiva, invece, la valutazione sulle numerose watchfaces disponibili.

Tra i vari menù ricordiamo in particolare la sezione dedicata all’allenamento con 9 sport supportati tra cui calcio e nuoto. Citiamo, inoltre, la sveglia con vibrazione e la possibilità di controllare la riproduzione musicale del cellulare direttamente dall’orologio. Non manca, ovviamente, la possibilità di leggere le notifiche provenienti dallo smartphone.

Passiamo ora all’app dedicata, per smartphone iOS e Android, FunDo Pro che consente di analizzare nel dettaglio tutti i dati fisici raccolti dal DT68. Software in italiano, di facile utilizzo, che consente anche di impostare il rilevamento della frequenza cardiaca ad intervalli regolari. Ricordiamo, inoltre, il completo menù per la gestione delle notifiche e la possibilità di controllare dall’orologio la camera dello smartphone.

Occupiamoci ora dell’esperienza d’uso di questo smartwatch partendo dall'autonomia della batteria di circa 6-7 giorni. Abbastanza precisi i vari dati fisici raccolti, ad eccezione del monitoraggio del sonno e dell’Ecg poco attendibili. Segnaliamo, infine, la luminosità del display non molto elevata.

Non dimentichiamo il collegamento Bluetooth con lo smartphone che non ha mai manifestato problemi durante i nostri test.

Buona, infine, la qualità costruttiva considerando il prezzo di vendita pari a 43 euro.

Scopri di più su Amazon.it (con brand ZDY)