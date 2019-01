NO.1 S10: la prova di un economico smartwatch dal look curato

Dopo la prova del Gokoo M11 torniamo ad occuparci di smartwatch economici con la recensione dell’S10 di NO.1. Un wearable dal look curato e dal costo contenuto, disponibile con cassa in acciaio nera o di color argento e cinturino in pelle, metallo o silicone. Un orologio impermeabile con certificazione IP68, dotato inoltre di display a colori. Scopriamo, quindi, tutti i dettagli del NO.1 S10.

Design e caratteristiche tecniche

L’S10 si presenta con una cassa in acciaio rotonda dalle dimensioni generose che ospita purtroppo un piccolo display quadrato da 1,3 pollici, con ampie cornici laterali nere. Display touch a colori, con risoluzione di 240 x 240 pixel, comandabile anche tramite i tre pulsanti fisici presenti sul lato destro. Al posteriore troviamo, invece, il sistema di ricarica magnetico per la batteria da 350 mAh ed il sensore per il monitoraggio di battiti cardiaci.

Non dimentichiamo il Bluetooth 4.2 per il collegamento allo smartphone ed il cinturino di pelle di bassa qualità, disponibile anche in acciaio o silicone ed in varie colorazioni.

Citiamo infine il peso e le dimensioni della cassa pari a 53 grammi, con una larghezza 47 mm ed uno spessore di 15 mm.

Passiamo ora all’interfaccia in lingua inglese dal design curato che include il monitoraggio dell’attività fisica (passi, distanza percorsa e calorie consumate) e varie attività sportive, dalla corsa al calcio. Troviamo inoltre 4 diverse tipologie di quadranti ben realizzati, la bussola (non funzionante), il cronometro e la possibilità di ricevere le notifiche di varie app presenti sul nostro smartphone (sms, chiamate, WhatsApp, assente invece Gmail).

Non dimentichiamo la certificazione IP68 che garantisce l'impermeabilità dell’orologio e la confezione che include il manuale (non tradotto perfettamente in italiano) ed un cavo di ricarica USB con pin proprietari da collegare allo smartwatch.

App ed esperienza d’uso

L’S10 è accompagnato dall’app gratuita per Android e iOS WearHealth che consente di esaminare nel dettaglio tutti i dati raccolti dallo smartwatch. App, con vari errori di traduzione, che ospita anche una sezione Sport con relativa mappa del percorso effettuato. Ricordiamo inoltre la possibilità di controllare la fotocamera dello smartphone tramite l’orologio, l’avviso di sedentarietà ed un menù dedicato alle impostazioni che include la sveglia e la funzione per aggiornare il software dello smartwatch.

Terminiamo la prova di questo wearable con l'esperienza d'uso, partendo dall’autonomia di soli 2 giorni; non molto elevata inoltre la visibilità dello schermo alla luce del Sole. Per quanto riguarda i vari dati raccolti, abbastanza precisi il contapassi e la misurazione del battito cardiaco; poco affidabile invece il sistema di monitoraggio del sonno. Infine il collegamento Bluetooth con lo smartphone, che non ha mai manifestato problemi durante i nostri test. Giudizio negativo, invece sullo notifiche dello smartphone che in molti casi non vengono visualizzate sull'orologio.

Non dimentichiamo il prezzo, lo smartwatch NO.1 S10 può essere acquistato su vari store cinesi a circa 30 euro.