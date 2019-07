Nokia 105 e 220 4G: due nuovi telefonini con prezzi da 24,99 euro

Da Nokia arrivano due nuovi feature phone, telefonini dalle funzioni essenziali e dal prezzo decisamente ridotto.

Cellulari che ricordano i modelli di qualche anno fa, dalle dimensioni contenute, solidi, con tastierino numerico e disponibili in varie colorazioni.

Nokia 105

Partiamo dal Nokia 105, un cellulare dotato di uno schermo a colori con diagonale di 1,77 pollici e risoluzione di 160×120 pixel e con una batteria da 800 mAh removibile. Non dimentichiamo la scocca in policarbonato, la piccola torcia led e le dimensioni di 119 x 49.2 x 14.4 mm, per un peso di 74.04 grammi.

La memoria interna può archiviare fino a 2000 contatti, 500 sms e ospita all'interno alcuni giochi precaricati in versione di prova come Tetris, Sky Gift, Airstrike, Nitro Racing, Ninja UP! e Danger Dash. Nokia 105 sarà acquistabile da settembre nei colori blu, rosa e nero ad un prezzo di 24,99 euro.

Nokia 220 4G

Passiamo ora al più evoluto Nokia 220 4G in grado di supportare chiamate VoLTE in alta definizione su reti 4G. Cellulare che ospita anche alcune app precaricate come Facebook e Twitter, oltre ad un semplice browser web ed alcuni giochi come il famosissimo Snake.

Il Nokia 220 4G utilizza uno schermo da 2.4 pollici a colori, una fotocamera Vga con flash ed una batteria da 1200 mAh. Ricordiamo, inoltre, le dimensioni di 121.3 x 52.9 x 13.4 mm, per 86.5 grammi di peso. Infine citiamo anche la Radio FM utilizzabile senza l’ingombro delle cuffie. Il prezzo del Nokia 220 4G non è ancora stato comunicato.