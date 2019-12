Nokia 2.3: un nuovo smartphone low cost con autonomia fino a 2 giorni

Nokia 2.3 è il nuovo smartphone entry-level del noto brand di telefonia, dotato di uno schermo HD+ da 6,2 pollici.

Smartphone aggiornabile ad Android 10, la più recente versione del sistema operativo di Google, con update di sicurezza mensili garantiti per tre anni e aggiornamenti OS per due anni.

Nokia 2.3 è dotato di dual camera e di “Recommended Shot”, una nuova funzionalità dei telefoni Nokia che ti aiuta a scegliere lo scatto perfetto. Il “Recommended Shot” cattura automaticamente immagini alternative prima e dopo lo scatto e suggerisce la foto migliore. Insieme a funzionalità AI-powered come il “Portrait Mode” e l’imaging con poca luce, è così possibile realizzare immagini creative in diversi ambienti e scenari.

Inoltre la batteria del Nokia 2.3, grazie alla tecnologia AI-assisted Adaptive Battery, resiste addirittura due giorni. Il device impara le tue abitudini di utilizzo delle app in modo che tu possa utilizzarlo ancora più a lungo.

Di seguito le specifiche tecniche del Nokia 2.3:

-Display: 6,2" con risoluzione HD+

-Processore: Mediatek Helio A22

-Memoria: 2GB di RAM e 32GB di storage

-Batteria: da 4.000mAh

-Fotocamera anteriore: 5MP f/2.4

-Doppia camera posteriore: 13MP f/2.2 + 2MP per la profondità di campo

-Dimensioni e peso: 157,69 x 75,41 x 8,68 mm per 183 grammi

-Sistema operativo: Android 9 Pie

Non dimentichiamo il piccolo notch a goccia dedicato alla camera frontale, il guscio in plastica ed il telaio in metallo.

Nokia 2.3 sarà disponibile nei colori Charcoal, Cyan Green e Sand da metà gennaio 2020 al prezzo di 129 euro.