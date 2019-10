Nokia 6.2: un nuovo smartphone con tripla fotocamera posteriore a 259 euro

Dopo il 2720 Flip e l’800 Though arriva in Italia anche il Nokia 6.2 annunciato ad IFA 2019.

Uno smartphone di fascia media che vanta una costruzione curata con una resistente scocca realizzata in un composito polimerico all’avanguardia, due volte più robusto del policarbonato e caratterizzato da un peso pari alla metà di quello dell’alluminio, con il vetro Gorilla Glass 3 che protegge entrambi i lati del cellulare.

Smartphone che vanta anche tre sensori fotografici al posteriore inseriti, insieme al flash, all’interno di un elemento circolare di colore nero.

Tra le specifiche tecniche ricordiamo anche il display da 6,3 pollici Full HD, con un piccolo notch a goccia che ospita la camera frontale.

Nokia 6.2 è anche Android 10 ready e riceverà patch di sicurezza mensili garantite per tre anni e aggiornamenti del sistema operativo per un biennio.

Di seguito le specifiche tecniche del Nokia 6.2:

-Display: da 6,3", Full HD+, rapporto schermo-scocca 81,3%, supporto HDR10

-Processore: Snapdragon 636

-Memoria: 4GB di RAM e 64GB di storage espandibile

-Fotocamera posteriore tripla: principale da 16 MP + 8 MP grandangolare + 5 MP per la profondità di campo

-Fotocamera anteriore: 8 MegaPixel

-Batteria: da 3.500 mAh

-Connettività: Dual SIM, WiFi ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, jack audio, Radio FM, NFC

-Altro: sensore di impronte digitale posteriore, tasto Google Assistant, led di notifica, audio Qualcomm aptX

-Dimensioni e peso: 159,88 x 75,11 x 8,25 mm, per 180 grammi

-Sistema operativo: Android 9 One aggiornabile ad Android 10

Nokia 6.2 è disponibile nel colore nero al prezzo di 259,99 euro.

Scopri di più su Amazon.it a 248 euro