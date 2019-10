Nokia 800 Tough: un cellulare corazzato dal look classico con WhatsApp e Facebook

Dopo il Nokia 2720 Flip a conchiglia, arriva in Italia anche il Nokia 800 Tough: un classico telefonino che riprende alcune delle caratteristiche dei più avanzati smartphone.

Un feature phone, privo di schermo touch, semplice da utilizzare e con a bordo varie ed utili app utilizzabili tramite i tradizionali pulsanti fisici; applicazioni come Google Maps, WhatsApp, YouTube, Facebook e Google Assistant, ospitate all’interno del sistema operativo KaiOS.

Nokia 800 Tough è, inoltre, un cellulare rugged (certificato IP68 e conforme allo standard militare MIL-STD-810G) resistente a polvere e cadute. Inoltre può sopportare temperature estreme e resistere all'immersione in acque profonde fino a 1,5 metri, per un massimo di 30 minuti.

Passando alle caratteristiche tecniche, cuore del Nokia 800 Tough è il processore Snapdragon 205 di Qualcomm affiancato da 512 MB di RAM e da 4 GB di memoria interna espandibile fino a 32 GB tramite micro SD.

Ricordiamo, inoltre, il piccolo display con una diagonale di 2,4 pollici e risoluzione QVGA con tastierino numerico nella parte inferiore.

Sotto la scocca troviamo una batteria da 2.100 mAh e non manca il GPS, il 4G LTE (dual nano Sim), il Bluetooth, la Radio FM ed il WiFi. Non dimentichiamo la fotocamera posteriore da 2 MP, la torcia a LED e le dimensioni di 145,4 x 62,1 x 16,11 mm, per un peso di 161 g.

Nokia 800 Tough è acquistabile al prezzo di 129,99 euro, in due diverse colorazioni Black Steel e Desert Sand.

