OPPO AX7: un elegante smartphone con display da 6,2 pollici

OPPO AX7 sbarca ufficialmente nel nostro Paese ad un prezzo di 249 euro. Si tratta di un cellulare di fascia media dal look curato, dotato di una particolare texture della scocca posteriore e con uno schermo dai bordi sottili. Display da 6,2 pollici con risoluzione HD+ che ospita un piccolo notch a goccia in cui è stata inserita la camera frontale da ben 16 MP. Al posteriore troviamo, invece, una coppia di fotocamere da 13 + 2 MP ed il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Cuore dell’OPPO AX7 è il processore Qualcomm Snapdragon 450 affiancato da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 256GB.

Ricordiamo inoltre la capiente batteria da 4.230 mAh, la presenza del jack audio da 3,5 mm ed il sistema operativo Android Oreo 8.1 con personalizzazione dell’interfaccia grafica ColorOS 5.2 . Non dimentichiamo la connettività che include Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G, Dual SIM, GPS e Bluetooth 4.2 .

Infine le dimensioni di questo smartphone pari a 155,9 x 75,4 x 8,1 mm con un peso di 168 grammi.