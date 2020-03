OPPO Find X2 Pro: uno smartphone top di gamma con super fotocamere

La società cinese ha presentato il suo nuovo top di gamma denominato OPPO Find X2 Pro.

Uno smartphone dalle caratteristiche decisamente interessanti a partire dal display con risoluzione QHD+, di tipo AMOLED, refresh rate a 120 Hz e una luminosità massima di ben 1.200 nit. Non manca il supporto all’HDR ed un processore video dedicato.

Display leggermente curvo, dai bordi sottili, con un piccolo foro dedicato alla camera frontale da 32 MP.

Passiamo all’avanzato comparto fotografico posteriore con obiettivo principale da 48 megapixel, sensore ultra grandangolare semore da 48 megapixel e un teleobiettivo con zoom ibrido 10X.

Le fotocamere sono in grado di girare video in 4K a 60 fps con HDR, stabilizzati e con zoom fino a 30x; non manca, inoltre, un’avanzata modalità per gli scatti in notturna.

Questo smartphone vanta anche un’elevata qualità costruttiva. Il retro dell’OPPO Find X2 Pro è infatti realizzato in due materiali premium: ceramica, nella colorazione nera, e pelle vegana, in quella arancione.

Di seguito le caratteristiche complete dell’OPPO Find X2 Pro:

-Schermo: 6,7″ QHD+ (1.440 x 3.168 pixel), AMOLED, 553 ppi, 1.200 nit, 120 Hz, HDR, Gorilla Glass 6

-Processore: Qualcomm Snapdragon 865

-RAM: 12 GB

-Memoria interna: 512 GB UFS 3.0

-Fotocamere posteriori: Sony IMX689 48 megapixel + Sony IMX586 48 megapixel ultra-wide, 120°, 3 cm macro + 13 megapixel zoom ibrido 10x, zoom digitale fino a 60x -Fotocamera frontale: Sony IMX616 32 megapixel

-Batteria: 4.260 mAh, ricarica rapida da 65 W

-Connettività: 5G, Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6

-Audio: doppio speaker stereo con Dolby Atmos

-Sistema operativo: ColorOS 7.1 basato su Android 10

-Dimensioni: 165,2 x 74,4 x 8,8/9,5 mm

-Peso: 207 g

Concludiamo con il prezzo. OPPO Find X2 Pro con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna sarà disponibile in Italia in Pelle Vegana Arancione e in Ceramica Nera al prezzo di 1199,00 euro, a partire dall’8 Maggio 2020.