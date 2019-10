OPPO Reno 2 e Reno 2 Z: due smartphone con schermo da 6,5” a partire da 349 euro

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane arriva ora sul mercato il nuovo OPPO Reno 2, evoluzione del modello di prima generazione che avevamo provato qualche mese fa.

Uno smartphone sempre dotato di bordi sottili attorno allo schermo e camera anteriore che fuoriesce dalla cornice superiore del cellulare. Modulo della fotocamera che conserva l’originale forma a pinna di squalo vista sul primo Reno.

Al Reno 2 si affianca, inoltre, il Reno 2 Z; un modello di fascia più bassa che riprende molte delle caratteristiche del fratello maggiore, come i bordi sottili attorno allo schermo da 6,5 pollici Amoled e le 4 fotocamere posteriori con il sensore principale da 48 MP.

Di seguito le caratteristiche ufficiali di OPPO Reno 2 e Reno 2 Z:

OPPO Reno 2

-Display: AMOLED da 6,5" Full HD+ (2400x1080) in 20:9, vetro Corning Gorilla Glass 6 e sensore delle impronte digitali sul display

-Processore: Snapdragon 730 octa-core a 2,2GHz

-Fotocamere posteriori: 48MP + 13MP tele (zoom ibirdo 5X) + 8MP grandangolare (113°) + 2MP per ritratti

-Fotocamera anteriore: 16MP con flash frontale

-Memoria: 8GB di RAM, storage da 256GB UFS 2.1

-Connettività: 4G VoLTE, Dual SIM, WiFI 802.11ac, Bluetooth 5, USB Type-C, GPS, NFC, jack da 3,5mm

-Batteria: 4000mAh con ricarica rapida a 40W

-Sistema operativo: Android 9 Pie con interfaccia ColorOS 6.1

-Dimensioni: 160 x 74.3 x 9.5 mm per 189 grammi

OPPO Reno 2 Z

-Display: AMOLED da 6,5" Full HD+ (2400x1080) in 19,5:9, vetro Corning Gorilla Glass 5 e sensore delle impronte digitali sul display

-Processore: MediaTek Helio P90

-Fotocamere posteriori: 48MP + 8MP grandangolare + 2MP per ritratti + 2MP monocromatico

-Fotocamera anteriore: 16MP

-Memoria: 8GB di RAM, storage da 128GB UFS 2.1

-Connettività: Dual SIM, 4G VoLTE, WiFI 802.11ac, Bluetooth 5, USB Type-C, GPS, jack da 3,5mm

-Batteria: 4000mAh con ricarica rapida a 40W

-Sistema operativo: Android 9 Pie con interfaccia ColorOS 6.1

-Dimensioni: 161,8 mm x 75,8 mm x 8,7 mm per 189 grammi

Infine i prezzi, il Reno 2 Z è acquistabile a 349 euro che salgono a 499 per il Reno 2.