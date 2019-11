Oukitel C17 Pro: la prova di uno smartphone low cost con schermo bucato

Prosegue il nostro viaggio nel mondo degli smartphone Android low cost e dopo la prova del battery phone Ulefone Power 3 di qualche mese fa, vi presentiamo oggi la recensione del nuovo Oukitel C17 Pro.

Uno smartphone che si distingue per la presenza di un foro nella parte alta dello schermo realizzato per ospitare la camera frontale.

Oukitel C17 Pro vanta, inoltre, un ampio display da 6,35 pollici dai bordi sottili, un design curato ed una dicreta autonomia.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo Oukitel C17 Pro.

Oukitel C17 Pro: design e confezione

Il C17 Pro si presenta con forme curate ed una buona qualità costruttiva. Oltre al foro nel display, ricordiamo inoltre le cornici sottili (rapporto schermo-corpo del 90%), la tripla fotocamera posteriore che sporge leggermente dalla scocca realizzata in plastica e disponibile in tre diverse colorazioni, black, sunrise e twilight. Scocca che ospita al posteriore anche il sensore per il riconoscimento delle impronte.

Sul lato destro troviamo il pulsante di alimentazione ed il bilanciere del volume, mentre a sinistra è presente il vano per le due Nano Sim, una delle quali sostituibile con una Micro SD fino a 128 GB. In basso è presente, invece, l’altoparlante, la porta USB Type-C ed il microfono. Infine il lato superiore che ospita i sensori di prossimità. Assente il jack audio sostituito da un adattatore per USB Type C presente nella confezione insieme ad una custodia in silicone trasparente.

Infine le dimensioni pari a 158 x 75,3 x 88 mm, per un peso di 168 grammi.

Oukitel C17 Pro: caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche tecniche complete dell’Oukitel C17 Pro:

-Display: 6,35 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720), IPS LCD

-Processore: Mediatek MT6763, octa core fino a 2 GHz

-Memoria: 4GB di RAM e 64GB di storage espandibile

-Fotocamere posteriori: principale da 13 MP + 5 MP grandangolare + 2 MP per l’effetto sfocatura

-Fotocamera frontale: 5 MP con Face ID

-Connettività: Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2, USB Type-C, GPS, Dual nano SIM, Radio FM

-Batteria: 3.900 mAh

-Confezione: cavo USB, alimentatore 5V/2A, adattatore cuffie e cover

Oukitel C17 Pro: analisi del software

Occupiamoci ora del software del C17 Pro che monta Android 9 (patch di sicurezza di agosto) in una versione praticamente stock, dotata quindi di limitate personalizzazioni da parte del produttore cinese.

In particolare citiamo l’app Gestore di sistema per l’ottimizzazione dello smartphone, il filtro per la luce blu e l’utility Duraspeed per la gestione delle app in background.

Passiamo ora la software delle fotocamere, dalle funzionalità essenziali. Troviamo, comunque la modalità bellezza, l’effetto bokeh, la modalità in bianco e nero e il riconoscimento automatico delle scene.

Oukitel C17 Pro: prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora delle prestazioni con un sistema che risulta veloce e reattivo; segnaliamo solo qualche sporadico rallentamento nei giochi più pesanti.

Discreta la valutazione del display, dall'elevata luminosità e dai colori naturali. Appena sufficienti le performance dal comparto fotografico con il sensore principale che produce scatti di qualità accettabile.

Giudizio negativo, invece, sulle camere secondarie che risultano non funzionanti. L’effetto bokeh è infatti eseguito via software, inoltre manca nell’app della fotocamera il comando per l’attivazione del sensore grandangolare. Sufficienti anche i selfie e i video fino a 1080p.

Giudizio discreto sull’autonomia con la batteria da 3.900 mAh in grado di garantire un giorno di autonomia anche con un utilizzo molto intenso dello smartphone. Infine il comparto audio con uno speaker potente, ma di bassa qualità. Non dimentichiamo il Face ID ed il sensore per le impronte, entrambi veloci e precisi.

Infine il prezzo, l’Oukitel C17 Pro è acquistabile a 129,99 euro.

Scopri di più su Amazon.it