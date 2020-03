Recensione Blackview BV5900: uno smartphone low cost, resistente e dalla lunga autonomia

Gli smartphone “rugged”, sono una particolare categoria di cellulari progettati per resistere senza problemi ad acqua, urti e cadute. Telefonini che non temono sporco, polvere, sabbia ed in grado di sopportare anche temperature estreme.

Oggetto oggi della nostra prova è il BV5900 di Blackview; una delle aziende più note nel mondo degli smartphone rugged che offre un’ampia gamma di device super resistenti e per tutte le tasche.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Blackview BV5900.

Blackview BV5900: design

Il Blackview BV5900 adotta il tipico design degli smartphone rugged con linee aggressive, una resistente scocca, protezioni in gomma e in metallo e viti a vista. Scocca che ospita un display con il classico notch; una soluzione tecnica che poteva essere evitata viste le ampie cornici presenti attorno al display. Non manca, inoltre, un led di stato.

Per quanto riguarda i vari comandi, sul lato destro sono presenti il bilanciere del volume, il pulsante di alimentazione ed il sensore per le impronte, un po’ scomodo da individuare, ma preciso. Sensore utilizzabile anche per la gestione di varie funzioni come “Back”, ritorno alla “Home” e risposta alle chiamate.

Sul lato sinistro troviamo, invece, un pulsante in grado di avviare fino a tre diverse app scelte dall’utente.

Passiamo al lato inferiore dove è stata inserita la USB-type-C, con il jack delle cuffie posizionato sul lato superiore; entrambe le porte sono protette da uno sportellino in gomma che evita l’ingresso di acqua e sporco.

Concludiamo con il retro dotato di rivestimento gommato dove troviamo le due fotocamere e lo speaker.

Smartphone disponibile in tre diverse varianti con inserti in arancione, verde militare o in nero.

Infine ricordiamo le dimensioni pari a 159 x 80 x 15 mm, con un peso di 268 grammi.

Blackview BV5900: caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche tecniche complete del Blackview BV5900:

-Display: da 5,7”, IPS, HD+ (720 x 1520) con pellicola pre-applicata

-Processore: Mediatek Helio A22 MT6761 a 2,0 GHz

-Memoria: 3GB di RAM, storage da 32GB, espandibile tramite MicroSD fino a 32 GB

-Fotocamere posteriori: principale da 13MP + 0,3 MP bokeh

-Fotocamera anteriore: 5 MP

-Connettività: 4G, Dual SIM, WiFI ac, Bluetooth 4,2, USB Type-C, GPS, NFC, radio FM, jack da 3,5mm

-Batteria: 5.580 mAh con caricabatterie da 2 Ah e OTG.

Blackview BV5900: analisi del software

Il Blackview BV5900 è equipaggiato con Android 9 e patch di sicurezza di ottobre 2019. Sistema operativo personalizzato con un launcher proprietario privo di drawer, ma con il classico aggregatore di notizie di Google accessibile tramite uno swipe verso destra.

Blackview ha, inoltre, aggiunto varie funzioni tra cui la modalità per scattare foto e registrare video sott'acqua, utilizzando i vari tasti fisici presenti sui lati dello smartphone.

Tra le altre funzionalità incluse ricordiamo le classiche modalità “bambino” e “gioco”; la prima limita l’accesso a determinate app, mentre la seconda blocca notifiche e chiamate. Troviamo, inoltre, l'utility “ToolBag” che include varie app come bussola, contapassi e goniometro.

Non manca, inoltre, lo sblocco tramite riconoscimento del viso, abbastanza preciso e veloce.

Concludiamo con il semplice software per la gestione delle fotocamere che include, l'effetto bellezza, bokeh, bianco e nero e manuale.



Blackview BV5900: analisi delle prestazioni

Occupiamoci ora dell'esperienza d’uso quotidiana; il Blackview BV5900 garantisce prestazioni in generale discrete, con qualche rallentamento nei giochi più pesanti; applicazioni dall’avvio, inoltre, non rapidissimo.

Analogo il giudizio sullo schermo, dai colori naturali, ma con una luminosità non molto elevata. Sufficienti la valutazione dello speaker posteriore, buono l’audio dalla capsula auricolare e il microfono. Ottima l’autonomia, con la batteria che garantisce poco più di due giorni di utilizzo intenso.

Per quanto riguarda le prestazioni della camera posteriore, di giorno si ottengono scatti di qualità sufficiente, con qualche problema nella gestione della luminosità e con colori non sempre naturali. Analoga valutazione per i video, fino a 1080p e per i selfie. Decisamente rumorose le foto di notte.

Passiamo alle caratteristiche "rugged", il BV5900 vanta una buona qualità costruttiva e la certificazione IP68, con la capacità di resistere alla polvere, ad immersioni fino a 1,5 metri di profondità e a cadute da 1,5 metri di altezza.

Accettabile, infine, l'ergonomia viste le caratteristiche ed il peso dello smartphone.

Terminiamo con il prezzo, il Blackview BV5900 è acquistabile a 127,49 euro.

