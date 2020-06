Cover per iPhone Xs Max: la recensione di 5 modelli di ESR

Dopo la nostra recensione delle cover per iPhone X e Xs, proviamo oggi 5 modelli di ESR per iPhone Xs Max.

Accessori per tutti i gusti in grado di proteggere lo smartphone di Apple da urti, graffi e cadute.

Cover anche in pelle e dal design originale, acquistabili a partire da 5 euro.

Cover in vera pelle

Iniziamo la nostra rassegna da una cover in vera pelle, disponibile nelle colorazioni marrone e nera. Custodia con bordi rigidi, dotata di un morbido rivestimento interno in microfibra.

Ricordiamo, inoltre, i bordi rialzati per schermo e fotocamere. Buona, infine, la qualità costruttiva, con una facilissima installazione.

Scopri di più su Amazon a 27 euro

Cover morbida trasparente

Passiamo ora ad una custodia morbida trasparente con retro e bordi puntinati, protezione agli angoli e profili rialzati per fotocamere e schermo. Un accessorio di buona qualità, con uno spessore di 1 mm.

Scopri di più su Amazon a 8 euro

Cover nera in gomma

Nella nostra rassegna anche un’elegante cover morbida, disponibile in nero e blu e dotata di una raffinata trama posteriore. Superficie ruvida e antiscivolo che però tende a trattenere un po’ le impronte.

Ricordiamo, inoltre, i bordi della fotocamera e dello schermo leggermente rialzati e la compatibilità con la ricarica wireless. Buono il grip, con un’elevata protezione laterale; peccato per l’apertura delle fotocamere posteriori non precisissima.

Scopri di più su Amazon a 5 euro

Cover trasparente con retro in vetro

Passiamo ora ad un modello trasparente rigido, con bordi puntinati in TPU e retro in vetro temperato. Sul retro è, inoltre, presente un leggerissimo rialzo utile alla protezione del lato posteriore della cover. Buona la qualità costruttiva, con bordi rialzati anche per lo schermo. Ricordiamo, inoltre, gli angoli rinforzati, con il retro che tende a trattenere un po' le impronte. Non facilissima la rimozione della cover.

Scopri di più su Amazon a 12 euro

Cover “marmo”

Concludiamo la nostra rassegna con una cover morbida in TPU, dal design decisamente originale. Una custodia con verniciatura effetto marmo ed inserti in bronzo che diventano più chiari se illuminati dalla luce. Verniciatura purtroppo non completa con un sottile bordo semi trasparente in prossimità dello schermo.

Assente anche la verniciatura sui tasti. Buona la qualità costruttiva con bordi rialzati attorno allo schermo e protezione agli angoli.

Scopri di più su Amazon a 14 euro