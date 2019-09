NO.1 DT88: la recensione di un elegante smartwatch a meno di 30 euro

Dopo le recensioni del DT28 e del DT58 torniamo ad occuparci di NO.1, azienda cinese specializzata in smartwatch e smartband low cost.

Oggetto oggi della nostra prova è il modello DT88, un wearable con cassa rotonda e display a colori, disponibile in varie colorazioni, con cinturini realizzati in metallo e silicone.

Smartwatch venduto anche con altri brand, dalle numerose funzionalità dedicate al fitness e al monitoraggio dell'attività corporea.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del DT88.

NO.1 DT88: design e caratteristiche tecniche

Il DT88 si presenta con una discreta qualità costruttiva considerando il ridotto prezzo di vendita pari a 29,99 euro. Smartwatch con cassa tonda in metallo, purtroppo dotato di un display quadrato con ampi bordi neri che nascondono in parte le reali forme dello schermo.

Display touch, a colori, LCD, dalle ridotte dimensioni (1,22 pollici) e con risoluzione di 240x 240 pixel. Il DT88 è dotato di un unico pulsante sul lato destro utile all’alimentazione e alla navigazione tra i vari menù.

All’interno troviamo, inoltre, il modulo Bluetooth 4.2 per il collegamento allo smartphone, i sensori per il monitoraggio dell’attività fisica e la batteria da 150 mAh. Accumulatore ricaricabile tramite cavo proprietario con presa USB-A (alimentatore non fornito in dotazione).

Il DT88 è disponibile in 4 diverse colorazioni della cassa in nero, argento, rosa e blu. Bracciale con aggancio standard, acquistabile in silicone o con maglia milanese, in bianco, argento, nero, rosa e blu. Nella nostra confezione erano presenti due diversi cinturini in silicone in nero e bianco.

Non dimentichiamo la resistenza a polvere e liquidi con certificazione IP68 e le dimensioni della cassa pari a 40 mm x 40 mm x 15 mm.



NO.1 DT88: analisi del software

Il DT88 adotta un menù in italiano e 4 watchface dalla grafica molto semplice. Smartwatch con a bordo le classiche funzionalità come contapassi, monitoraggio del sonno e del battito cardiaco, a cui si affiancano anche la rilevazione della pressione arteriosa e del livello di ossigeno nel sangue.

Per quanto riguarda l’attività fisica il DT88 supporta 9 sport tra cui corsa, ciclismo, tennis e calcio, e varie utility come cronometro, controllo della fotocamera e del lettore musicale del cellulare e la sveglia.

Non mancano, inoltre, la visualizzazione delle notifiche provenienti dallo smartphone e il risveglio del display quando si ruota il polso. Sono anche presenti funzioni accessorie come le informazioni su pressione atmosferica, altitudine e intensità dei raggi ultravioletti; dati scaricati tramite l’app dedicata per smartphone DT NO.1, per smartphone con Android e iOS.

NO.1 DT88: app dedicata ed esperienza d’uso

Occupiamoci ora dell’app DT NO.1 che consente di visualizzare nel dettaglio tutti i dati raccolti da questo smartwatch. Applicazione in italiano che integra una chiara rappresentazione grafica dei parametri corporei e dell'attività fisica ed un completo menù per la gestione delle notifiche.

Al suo interno troviamo, inoltre, la possibilità di impostare degli intervalli regolari per il monitoraggio del battito cardiaco ed i menù dedicati alla sveglia, all’aggiornamento del firmware e i promemoria per movimento e idratazione.

Occupiamoci ora dell’esperienza d’uso di questo smartwatch partendo dall'autonomia della batteria di circa 4-5 giorni. Abbastanza precisi i vari dati fisici raccolti, ad eccezione del monitoraggio del sonno poco attendibile. Poco precisi anche i dati ambientali scaricati dall’app, in particolare i rilevamenti relativi all’altitudine.

Non dimentichiamo il collegamento Bluetooth con lo smartphone che non ha mai manifestato problemi durante i nostri test. Segnaliamo, infine, la scarsa luminosità del display e la grafica dei menù poco curata.

Concludiamo con il prezzo, lo smartwatch DT88 può essere acquistato, con marchio Precauti, a 29,99 euro.

