LG G7 fit: la nostra prova di un elegante smartphone resistente a polvere e acqua

Il nostro viaggio nel mondo degli smartphone di ultima generazione ci porta oggi da LG, azienda che ha lanciato di recente il G7 fit, fratello minore del top di gamma G7. Un cellulare dal look elegante e dotato di un ampio schermo ad elevata risoluzione da ben 6,1 pollici. Uno smartphone resistente ad acqua e polvere, che vanta un software ricco di funzioni ed una sezione audio particolarmente curata.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’LG G7 fit.

Design e caratteristiche tecniche

LG G7 fit si presenta con un design curato ripreso dal top di gamma G7; uno smartphone dalla buona ergonomia e dall’ottima qualità costruttiva con una scocca in metallo e posteriore realizzato in vetro. Lato posteriore che ospita il sensore per le impronte (veloce e preciso) ed una singola fotocamera da 16 Megapixel con apertura F2.2; sul frontale troviamo, invece, un sensore da 8 Megapixel con lente grandangolare, inserito in un piccolo notch che ospita la capsula auricolare ed un led di stato RGB.

Lato frontale occupato quasi interamente da un ampio schermo Ips Lcd, dai bordi sottili, da 6,1 pollici e con risoluzione QHD+ (3120 x 1440). Display in formato 19.5:9, dotato di HDR10, funzione Always-on e protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Non dimentichiamo il pulsante di alimentazione sul lato destro ed il bilanciere del volume su quello sinistro. Il carrellino in grado di accogliere due nano Sim (una delle quali sostituibile da una MicroSd fino a 2 TB) è, invece, posizionato in alto. Ricordiamo inoltre la porta Usb Type-C in basso, affiancata dallo speaker e dal jack delle cuffie.

Per quanto riguarda le dimensioni, questo smartphone misura 153.2 x 71.9 x 7.9 mm con un peso di 160 grammi ed è disponibile nella colorazione New Aurora Black.

Completiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche partendo dal processore; per il G7 fit LG ha stranamente scelto un Soc del 2016, il Qualcomm Snapdragon 821 dotato di quattro core fino a 2,35 GHz. Processore affiancato da 4 GB di Ram e da soli 32 GB di memoria espandibile (17 GB disponibili per l’utente). Non dimentichiamo la batteria da 3000mAh con ricarica rapida in un’ora e mezza e la completa connettività che include 4G LTE Cat 11, Bluetooth 4.2 BLE con supporto Apt-X HD, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, GPS e Radio Fm. Davvero curata inoltre la sezione audio che include Quad DAC a 32-bit e DTS:X per l'ascolto in cuffie e uno speaker da 1.2 watt con tecnologia Boombox che consente di amplificare il suono emesso dallo smartphone quando viene appoggiato su superfici come tavoli o mobili.

Concludiamo con la confezione che include una coppia di auricolari stereo di discreta qualità ed un alimentatore da 9V/1.8A.

Citiamo infine le certificazioni MIL-STD-810G e IP68, con lo smartphone in grado di resistere alla polvere e ad immersioni in acqua (max 30 minuti fino a 1 metro di profondità).

Analisi del software

Il G7 fit utilizza Android 8.1 (patch di sicurezza di dicembre 2018) con un’interfaccia personalizzata da LG. Software decisamente ricco di funzionalità e completamente personalizzabile dall’utente, grazie ai numerosi temi disponibili.

Tra le funzioni più utili ricordiamo lo sblocco tramite riconoscimento del volto (attivabile solo di giorno), la completa utility dedicata alla diagnostica e la modalità game che consente la gestione delle impostazioni grafiche ed il blocco delle notifiche.

Davvero ricco di funzioni anche il pannello delle impostazioni, citiamo ad esempio la possibilità di nascondere il notch via software tramite una fascia nera, la completa gestione delle due Sim e l'opzione per ridurre la risoluzione del display.

Non delude neanche il software per la gestione delle fotocamere che include un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di ottimizzare le foto in base al soggetto inquadrato. Troviamo inoltre l’opzione ritratto con effetto bokeh di buon livello, Google Lens, una modalità dedicata al cibo e la possibilità di scattare foto in sequenza, salvate in un’unica gif. Inoltre con la modalità QLens sarà possibile utilizzare la fotocamera del G7 fit per ottenere informazioni sul soggetto ritratto, da Amazon, Pinterest o tramite codice QR. Modalità cibo e Qlens, purtroppo, non sempre perfettamente funzionanti.

Esperienza d’uso e prezzo

Terminiamo la prova del G7 fit con l’esperienza d’uso quotidiana. Buone le prestazioni generali con un’interfaccia fluida e reattiva; segnaliamo solo qualche piccolo rallentamento nei giochi più pesanti con lo smartphone che tende a scaldarsi in modo evidente sul lato posteriore.Valutazione invece completamente positiva sul display, dalla luminosità decisamente elevata e con colori naturali, e sul comparto audio davvero completo.

Non dimentichiamo le fotocamere con scatti di buon livello da entrambi i sensori in condizioni di elevata luminosità. Accettabili le foto di notte, buoni inoltre i video in 4K, con la stabilizzazione elettronica disponibile però solo in Full HD.

Occupiamoci ora della batteria, con un'autonomia purtroppo non molto elevata. Il G7 fit fatica infatti, anche con un uso moderato, ad arrivare a fine giornata. Autonomia ridotta dovuta al processore non recentissimo e all’accumulatore da 3000 mAh.

LG G7 fit ha un prezzo di listino di 399 euro, ma può essere acquistato online a circa 240 euro.

Inoltre che acquista questo smartphone entro fine febbraio riceverà in regalo una shopping card da 150 euro da spendere su più di 30 importanti brand.

Scopri di più su Amazon.it a 240 euro