Recensione Wiko View4: uno smartphone low cost dalla lunga autonomia

Dopo l’anteprima di qualche settimana fa è ora venuto il momento della nostra recensione del View4 di Wiko, uno dei brand più venduti nel nostro Paese.

Il Wiko View4 è un device dal costo contenuto che vanta interessanti caratteristiche come l’ampio schermo e la generosa batteria che consente un'autonomia davvero elevata.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo cellulare low cost.

Wiko View4: design elegante in tre colori

Da Wiko arriva uno smartphone dal design curato, con scocca in plastica di buona qualità, disponibile in tre diverse colorazioni, Cosmic Blue, Cosmic Gold e Cosmic Green (la versione da noi provata). Smartphone in grado di assumere varie colorazioni, dal verde al blu, inclinando la scocca posteriore sotto una fonte di luce. Scocca lucida che purtroppo tende a trattenere le impronte.

Nonostante la generosa batteria interna, Wiko è riuscita a realizzare uno smartphone dalla buona ergonomia con dimensioni di 165,7 x 75,8 x 8,85 mm ed un peso di 180 grammi.

Per quanto riguarda i vari comandi, sul lato destro troviamo il bilanciere del volume ed il pulsante di alimentazione, mentre a sinistra troviamo il pulsante per l’attivazione dell'assistenza di Google ed il carrellino in grado di accogliere due Nano Sim ed una microSD.

In basso purtroppo è ancora presente la vecchia microUSB, assente inoltre il sensore per le impronte sostituito dal meno sicuro sblocco tramite riconoscimento del viso, abbastanza preciso, ma non velocissimo. Nella parte alta troviamo, invece, il jack audio ed il Led di stato.

Non manca un piccolo notch a goccia dedicato alla camera frontale che può essere nascosto via software, con un ampio bordo nella parte bassa del display.

Concludiamo con la confezione che include una coppia di auricolari di qualità sufficiente ed un alimentatore da 5V/2A.

Wiko View4: caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche tecniche del Wiko View4

-Processore: Mediatek 6762D A25, Octa-Core a 1.8 GHz

-Memoria: 3GB RAM e 64GB di storage espandibile tramite microSD

-Batteria: 5000 mAh

-Schermo: IPS da 6.52" HD+ (1600 x 720 pixel), 269 PPI

-Tripla fotocamera posteriore: 13MP (principale) + 2MP (profondità di campo) + 5MP (obiettivo ultra-grandangolare da 114°)

-Fotocamera anteriore: 8MP

-Connettività: 4G LTE, WiFi n, Bluetooth 4.2, radio FM

Wiko View4: analisi del software

Il Wiko View4 è equipaggiato con Android 10 e patch di gennaio. Un sistema operativo personalizzato dal produttore francese con varie ed utili funzionalità; ricordiamo in particolare la “Simple Mode” per anziani o utente poco esperti, la modalità ad una sola mano e quella Gioco che ottimizza le prestazioni nei videogame e che consente di bloccare la ricezione delle notifiche.

Non mancano pratiche gesture da utilizzare in alternativa ai classici comandi Android, il tema scuro e l’utility Assistente intelligente che monitora il corretto funzionamento dello smartphone. Citiamo anche l'app Wiko Health dedicata al monitoraggio della nostra attività fisica, con contapassi integrato.

Peccato per la presenza di alcune app e giochi preinstallati, comunque facilmente rimovibili dall'utente.

Passiamo al software per le gestione delle tre fotocamere che include un sistema di riconoscimento automatico di scene e oggetti (AI Mode), HDR automatico, modalità bellezza, filtri in tempo reale ed effetti di realtà aumentata. Non mancano, inoltre, le modalità notturna, time lapse, slow motion, manuale, bokeh e Google Lens.

Wiko View4: prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora dell'analisi delle prestazioni del Wiko View4, con un giudizio in generale positivo. Uno smartphone con un sistema operativo abbastanza veloce e reattivo, con qualche piccolo rallentamento solo nei giochi più pesanti.

Passiamo all’ampio schermo HD, dai colori naturali (regolabili dall’utente) e dalla discreta luminosità. Da migliorare la gestione della luminosità automatica che risulta sempre un po’ bassa.

Ottimo il giudizio sull’autonomia, con la batteria da 5.000 mAh in grado di garantire oltre due giorni di utilizzo molto intenso e fino a 3 giorni con un uso un po’ più attento.

Positiva anche la valutazione sul comparto telefonico, con uno speaker dalla buona potenza.

Passiamo ora all’analisi del comparto fotografico. Buone le foto scattate dal sensore principale in condizioni di elevate luminosità. Sufficiente, invece, il giudizio sulla camera grandangolare (con foto poco dettagliate e dai colori a volte innaturali) e sugli scatti di notte, abbastanza rumorosi.

Discreti i selfie e i video fino a 1080p. Giudizio, invece, completamente positivo sul software della fotocamera, ricco di utili funzionalità.

Infine il prezzo, il Wiko View4 è acquistabile a 159,99 euro.

