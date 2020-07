Samsung Galaxy A31: ampio display, 4 fotocamere e super batteria a 299 euro

Samsung Electronics ha annunciato il nuovo Galaxy A31. Un nuovo smartphone dotato di una quadrupla fotocamera posteriore, un display immersivo Infinity-U e una potente batteria da 5.000 mAh.

Partiamo dall’ampio display AMOLED dai bordi sottili e con un piccolo notch a goccia. Schermo da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+ .

Interessante anche il comparto fotografico con la camera principale da 48 MP che permette di scattare foto e riprendere video ad alta risoluzione. Troviamo poi una fotocamera grandangolare da 8 MP, con un campo visivo di 123 gradi, e una Macro da 5 MP che consente di eseguire scatti ravvicinati estremamente dettagliati. Infine la fotocamera di Profondità da 5 MP permette di scattare foto con la modalità Fuoco Live in grado di far risaltare al massimo il soggetto.

Non dimentichiamo la batteria da 5.000 mAh di Galaxy A31 dotata della tecnologia di ricarica rapida a 15W: basta caricare lo smartphone per 30 minuti per avere un’autonomia sufficiente per tutto il giorno.

Di seguito le specifiche tecniche complete del Galaxy A31:

-Processore: MediaTek Helio P65

-Display: Super AMOLED Infinity-U da 6,4" con risoluzione di 2400x1080 pixel e sensore per le impronte integrato

-Memoria: 4 GB RAM e 64GB di archiviazione espandibile tramite slot microSD fino a 512GB

-Quadrupla fotocamera posteriore: 48+8+5+5MP

-Fotocamera anteriore: 20MP

-Connettività: Wi-Fi Dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS

-Batteria: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W

-Dimensioni e peso: 159,3 x 73,1 x 8,6 x mm, 185 grammi

-Sistema operativo: Android 10 con interfaccia One UI 2.0

Galaxy A31 sarà disponibile dalle prossime settimane al prezzo di € 299,90 nelle colorazioni Prism Crush Black e Prism Crush Blue.