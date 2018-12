Samsung Galaxy A7 Juventus Special Edition: lo smartphone per i tifosi bianconeri

Da Samsung arriva il nuovo Galaxy A7 Juventus Special Edition; uno smartphone destinato ai tifosi bianconeri che si distingue dalla versione classica per contenuti e applicazioni speciali. A bordo di questo smartphone ci saranno, innanzitutto, loghi animati esclusivi all’accensione e allo spegnimento e l’inno ufficiale della Juventus utilizzabile come suoneria.

Saranno inoltre già preinstallate Juventus VR, app dedicata alla realtà virtuale, e Juventus TV, canale in streaming con un anno di abbonamento compreso.

Inalterate la caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy A7: un avanzato smartphone che vanta ben tre fotocamere posteriori (24 + 8 + 5 MP) ed un sensore da 24 Megapixel dedicato ai selfie. Ricordiamo infine l’ampio display da 6 pollici Super Amoled e la scocca in vetro.

Il Samsung Galaxy A7 Juventus Special Edition verrà venduto a 349 euro, lo stesso prezzo della variante standard e sarà acquistabile sul sito ufficiale della società sportiva e presso gli store della Juventus.