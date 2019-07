Samsung Galaxy A80: un originale smartphone con camera rotante

Arriva in Italia il Samsung Galaxy A80, uno smartphone che si distingue per le sue particolari forme a partire dalle camere posteriori rotanti, ospitate all'interno di un meccanismo a slitta che consente di trasformarle in fotocamere frontali. Un meccanismo che fa sporgere i sensori sul lato superiore dello smartphone e poi li ruota verso l'utente in modo completamente automatico quando si preme il pulsante per la fotocamera frontale.

Una particolare soluzione che consente di eliminare il notch e rendere disponibile un potente comparto fotografico anche per i selfie.

Comparto fotografico di fascia alta formato da un sensore principale da 48 MP (F2.0) affiancato da una fotocamera da 8 MP F2.2 ultra wide da 123 gradi e da un sensore ToF, utile per gli effetti bokeh. Interessante anche lo schermo, un display dalle cornici molto sottili da 6,7″ Full HD+ (1.080 x 2.400) con tecnologia Super AMOLED. Schermo che ospita al suo interno il lettore di impronte digitali.

Proseguiamo con le specifiche tecniche ricordando il processore, un Qualcomm Snapdragon 730, un octa-Core a 2,2 GHz, affiancato da 8 GB di Ram e da 128 GB di memoria.

Il Galaxy A80 è il primo smartphone Samsung che sfrutta la tecnologia di vibrazione del display per emettere suoni; soluzione che consente di eliminare la capsula auricolare.

Citiamo anche la batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida da 25W, il sistema operativo Android 9.0 Pie e le dimensioni di 165,2 x 76,5 x 9,3 mm.

Samsung Galaxy A80 è disponibile in tre colori (Angel Gold, Ghost White e Phantom Black) ad un prezzo di listino di 679 euro.

