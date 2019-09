Samsung Galaxy A90: uno smartphone con 5G e display da 6,7 pollici OLED

Samsung presenta il nuovo smartphone Galaxy A90 5G: un cellulare di fascia alta compatibile con le reti 5G.

Smartphone che vanta un ampio display da quasi sette pollici con tecnologia AMOLED, notch a goccia e bordi sottili. Troviamo, inoltre, una completa sezione fotografica con un sensore dedicato ai selfie da 32 MP e tre camere al posteriore.

Non manca una capiente batteria, la scocca posteriore in vetro, il supporto a Samsung DeX , (la modalità PC sviluppata dalla casa sudcoreana) e l'app “Collegamento a Windows” per proiettare il display dello smartphone sul desktop del PC; funzionalità utile per controllare le notifiche, inviare e ricevere messaggi e sfogliare le foto recenti.

Di seguito le specifiche tecniche del Samsung Galaxy A90 5G:

-Display: Super AMOLED da 6,7", con risoluzione Full HD+

-Processore: Snapdragon 855, octa Core

-Memoria: 6/8GB di RAM + 128GB di storage

-Slot Micro SD (solo per il modello da 6GB)

-Fotocamera posteriore tripla: principale da 48MP + profondità di campo da 5MP + grandangolare da 8MP

-Fotocamera anteriore: da 32MP

-Connettività 5G

-Batteria: da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W

-Dimensioni e peso: 164,8 x 76,4 x 8,4 mm, 206 grammi

-Altro: sensore di impronte integrato nel display e riconoscimento del volto

Il Galaxy A90 5G sarà disponibile nelle prossime settimane anche in Italia, in due opzioni di colore, bianco e nero.