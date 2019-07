Samsung Galaxy Note 10: data di presentazione, caratteristiche e prezzi

Samsung ha annunciato la data di presentazione del nuovo Galaxy Note 10 che verrà mostrato al pubblico il prossimo 7 agosto, con l'inizio delle vendite previsto a partire dall'ultima settimana del mese. Il prossimo cellulare top di gamma del produttore coreano vanterà, secondo gli ultimi rumor, un design con cornici dello schermo davvero sottili.

Schermo AMOLED, che come sul Samsung Galaxy 10 sarà del tipo Infinity-O; in questo modello in particolare ci sarà un unico foro nel display posizionato al centro del lato superiore e dedicato alla fotocamera frontale. Il top gamma del produttore sudcoreano dovrebbe arrivare in Italia in tre varianti, la prima con schermo da 6,3" e le altre due con una diagonale da 6,8 pollici. Modelli che dovrebbero essere denominati Galaxy Note 10 e Note 10+/Pro.

Per quanto riguarda la memoria, le ultime indiscrezioni trapelate in Rete fanno riferimento a tre versioni con 256GB, 512GB e 1TB di storage. Il modello con schermo da 6,3" dovrebbe avere 8 GB di Ram che salirà a 12 GB nelle altre versioni più performanti.

Le colorazioni disponibili della scocca saranno tre: bianca, nera e oro; scocca più sottile di 1 mm rispetto al precedente modello. Non mancherà, inoltre, la connettività 5G riservata però solo ad uno dei due modelli con schermo da 6,8".

Infine i prezzi, la variante base del Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe partire da circa 1000 euro, per arrivare a 1500 euro per le versioni top di gamma.