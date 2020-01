Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite: schermo bucato da 6,7” e tripla fotocamera posteriore

Samsung espande la famiglia degli smartphone Galaxy con i nuovi S10 Lite e Note 10 Lite. Due nuovi device dal design curato con ampio schermo da ben 6,7 pollici, dotato di un piccolo foro dedicato alla camera anteriore.

Scendendo nel dettaglio, il Galaxy S10 Lite vanta un'avanzata sezione fotografica con una fotocamera principale da 48 MP e obiettivi ultra-grandangolare e macro, oltre alla nuova modalità Super Stabilizzatore denominata Super Steady OIS.

Galaxy Note 10 Lite è, invece, accompagnato dalla caratteristica S Pen. Grazie al supporto per Bluetooth Low-Energy (BLE), ora è possibile mandare avanti le slide durante una presentazione, controllare la riproduzione di un video o scattare una foto con un semplice click della S Pen. Infine, prendere appunti non è mai stato così facile: la funzione “Conversione Digitale del testo” converte le note scritte a mano in testo, pronto da modificare e condividere, mentre Samsung Notes rende più semplice e veloce creare annotazioni in mobilità.

Di seguito le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite:

Samsung Galaxy S10 Lite

-Display: 6,7" Full HD+ (2400x1080 pixel), Super AMOLED Infinity-O con sensore di impronte nello schermo e HDR10+

-Processore: Octa-core (2,8GHz + 2,4GHz + 1,7 GHz) a 7 nanometri

-Memoria: 8GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione espandibile

-Tripla fotocamera posteriore: principale da 48MP, Ultra grandangolare (123 gradi) da 12 MP e Macro da 5MP

-Fotocamera anteriore: 32MP

-Batteria: 4.500 mAh, supporto ricarica rapida a 45W

-Dimensioni e peso: 75,6 x 162,5 x 8,1mm, 186 grammi

-Sistema operativo: Android 10

Samsung Note 10 Lite

-Display: 6,7" Full HD+ (2400x1080 pixel), Super AMOLED Infinity-O con sensore di impronte nello schermo

-Processore: Octa-core (quad 2,7GHz + quad 1,7GHz) a 10 nanometri

-Memoria: 6GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione espandibile

-Tripla fotocamera posteriore: principale da 12MP Dual Pixel, Ultra grandangolare da 12MP (123 gradi) e Tele da 12MP

-Fotocamera anteriore: 32MP

-Batteria: 4.500 mAh, supporto ricarica rapida a 25W

-Dimensioni e peso: 76,1 x 163,7 x 8,7mm, 199 grammi

-Sistema operativo: Android 10

Galaxy S10 Lite sarà disponibile a partire dalla metà di gennaio nelle colorazioni Prism White, Prism Black e Prism Blue al prezzo di 679€.

Galaxy Note 10 Lite sarà in vendita sempre da metà gennaio nelle colorazioni Aura Glow, Aura Black e Aura Red al prezzo di 629€.