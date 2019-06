Samsung Galaxy XCover 4s: uno smartphone super resistente a 299 euro

Galaxy XCover 4s è l’ultimo arrivato della gamma di dispositivi super resistenti di Samsung. Un cellulare che non teme urti e cadute grazie alla sua scocca rinforzata, con certificazione militare MIL-STD 810G e IP68 che garantisce la resistenza all’immersione in acqua fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti e la protezione da polvere, sporcizia e sabbia.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il Samsung Galaxy XCover 4s monta uno schermo LCD da 5 pollici HD (720 x 1.280 pixel) ed è spinto da un processore octa-core a 1,6 GHz. Passando alla memoria, troviamo 3 GB di Ram e 32 GB di storage espandibile tramite microSD fino a 512 GB.

Occupiamoci ora del comparto fotografico con una camera posteriore da 16 megapixel e frontale da 5 MP. Non dimentichiamo la connettività che include LTE, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi ac, GPS, jack audio e USB Tipo C e le dimensioni pari a 145,9 x 73,1 x 9,7 mm per un peso di 172 grammi.

Infine citiamo il sistema operativo Android 9.0 Pie con interfaccia personalizzata One UI e la batteria removibile da 2800 mAh.

Samsung Galaxy XCover 4s sarà disponibile in Italia a partire dal mese di luglio 2019, al prezzo consigliato di 299,99€.