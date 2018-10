Smartphone sotto i 100 euro: i modelli più interessanti del 2018

OUKITEL C12 Pro si distingue per la sua particolare eleganza , con un ampio display da ben 6.18 pollici dotato di notch e bordi sottili, ma con una risoluzione di soli 996 x 480 pixel. Uno smartphone che vanta inoltre una doppia fotocamera al posteriore (8MP + 2 MP) ed il sensore per il riconoscimento delle impronte. Ricordiamo, inoltre, la memoria da 16 GB espandibile ed il supporto al 4G.

Blackview A20 Pro è uno smartphone che non si fa mancare nulla, includendo anche il sensore per il riconoscimento delle impronte e la doppia fotocamera al posteriore (8MP+0.3MP). Citiamo anche il sistema operativo Android 8.1, lo schermo da 5,5 pollici e i 16 GB di memoria.

Se siete alla ricerca di uno smartphone davvero economico, ecco la nostra rassegna dei prodotti più interessanti attualmente presenti sul mercato. Cellulari low cost equipaggiati con il sistema operativo Android , ovviamente, di fascia molto bassa e con una dotazione di memoria ridotta. Prodotti comunque in grado di navigare su Internet, e gestire le app più comuni come Whatsapp e i social.