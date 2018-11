Poptel P10: in prova un completo smartphone super resistente acquistabile a 190 euro

Dopo la prova dello smartphone Poptel P8 torniamo ad occuparci di cellulari “rugged” con la recensione di un altro modello realizzato da questa azienda cinese, il nuovo P10. Un device dalle caratteristiche complete e dal design curato, impermeabile, resistente a cadute ed urti ed acquistabile a meno di 200 euro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le sue caratteristiche.

Poptel P10: design e specifiche tecniche

Il nuovo Poptel P10 si presenta con un design curato a partire dal posteriore realizzato con una particolare finitura ruvida che garantisce un ottimo grip. Smartphone disponibile in diverse colorazioni della scocca, dotata di vistose protezioni agli angoli e superfici laterali in metallo con viti a vista. Ricordiamo inoltre la porta micro USB ed il jack delle cuffie, alla base del cellulare, al riparo da acqua e polvere grazie ad una piccola copertura in gomma. Inoltre la certificazione IP68 del P10 consente immersioni fino a 1,2 metri di profondità per 30 minuti e l’utilizzo anche a temperature estreme, comprese tra -20 e 50 ℃.

Passando alla scheda tecnica, cuore del P10 è il processore MediaTek Helio P23 (MT6763); un octa core a 2.0 GHz affiancato da 4 GB di Ram e 64 GB di memoria espandibile tramite Micro SD. Ampio il display Lcd da 5.5 pollici in formato 18:9 e con risoluzione HD, che ospita i comandi touch di Android. Non dimentichiamo il comparto fotografico formato da una camera posteriore Sony IMX135 da 13 MP ed una anteriore da 8 MP. Citiamo inoltre il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali al posteriore (non molto preciso), la batteria da 3600 mAh ed il pulsante laterale per l'avvio rapido della fotocamera. Completa la connettività che include il supporto al dual Sim (Nano + Micro), NFC, 4G/LTE con banda 20, WiFi dual band e Bluetooth 4.0 .

Ricordiamo anche le dimensioni pari a 155.2 x 74.6 x 11.9 mm ed un peso un po’ elevato di 210g. Davvero completa la confezione che include una pellicola protettiva per lo schermo, cuffie in ear di discreta qualità, un cavo USB Otg ed un alimentatore con presa italiana da 5V-2A.

Analisi del software e delle fotocamere

Il P10 monta Android 8.1 con patch di sicurezza di giugno. Un sistema operativo praticamente stock, privo quindi di personalizzazioni da parte di Poptel. Il produttore cinese si è infatti limitato ad aggiungere una serie di icone proprietarie e l’utility Duraspeed per la gestione delle app in background. OS in italiano, completo di Play Store e app di Google.

Proseguiamo con l’analisi del comparto fotografico. Il P10 è accompagnato da un software dalle funzionalità decisamente limitate che include comunque HDR, filtri in tempo reale, autoscatto e la modalità panoramica.

Per quanto riguarda le prestazioni della camera posteriore, in condizioni di elevata luminosità si ottengono scatti di qualità sufficiente con qualche problema nella gestione della luminosità e colori non sempre naturali. Analogo giudizio per i video, fino a 1080p e per le foto di notte decisamente rumorose. Discreti le macro ed i selfie.

Prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione del P10 con l'analisi delle sue prestazioni. Il giudizio generale è positivo con un sistema fluido e abbastanza veloce. Buone le prestazioni in multitasking con una memoria decisamente ampia grazie ai 64 GB disponibili. Solo sufficiente invece il display HD, dai colori spenti e dalla luminosità non elevatissima.

Positiva la valutazione sull’ergonomia grazie al display dalla forma allungata e al rivestimento ruvido posteriore. Analogo giudizio sul comparto audio/telefonico, con uno speaker alloggiato al posteriore sempre ben udibile. Non delude neanche la batteria in grado di portarci sempre a fine giornata anche con un uso intenso; accumulatore ricaricabile in circa 3 ore.

Decisamente buona la costruzione della scocca con il P10 capace di resistere senza problemi a ripetute immersioni in acqua e ad urti e cadute da un metro di altezza.

Terminiamo con il prezzo, il Poptel P10 può essere acquistato a 189,99 euro.

Scopri di più su Amazon.it