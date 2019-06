I migliori smartphone “rugged”, impermeabili e resistenti agli urti

Gli smartphone “rugged” sono una particolare categoria di cellulari pensata per resistere ad urti, cadute e al contatto con liquidi, polvere e sabbia. Prodotti che vantano una scocca rinforzata con parti in gomma, plastica e metallo ed in grado di sopportare anche lunghe immersioni in acqua.

Smartphone che possono essere utilizzati a temperature estreme e dotati, in molti casi, di una generosa batteria che consente un'autonomia anche di 3-4 giorni. Prodotti sempre più apprezzati sul mercato e disponibili in moltissimi modelli per tutte le tasche.

Ecco, quindi, la nostra classifica dei migliori smartphone “rugged” che non temono acqua, sabbia, urti o cadute.

1. Blackview BV9600 Pro: ampio display di elevata qualità

Al vertice della nostra classifica dei migliori smartphone indistruttibili troviamo il Blackview BV9600 Pro; un completo smartphone dotato di un ampio schermo da 6,21 pollici Full HD+ con tecnologia AMOLED. Ampia anche la dotazione di memoria con 6 GB di Ram e 128 GB di storage. Non dimentichiamo il comparto fotografico con due sensori al posteriore da 16 + 8 MP ed uno per i selfie sempre da 8 MP. Infine citiamo il processore Helio P60 e la capiente batteria da 5580 mAh con ricarica wireless.

Scopri di più su Amazon a 399 euro

2. Ulefone Armor 6E: un rugged con Android 9

La seconda posizione della nostra classifica è occupata dall’Ulefone Armor 6E; uno smartphone rugged con Android 9 che vanta un ampio schermo da 6,2 pollici Full HD+. Interessante anche il processore, un Mediatek Helio P70 affiancato da 4 GB di Ram e 64 GB di memoria. Elevata, inoltre, l’autonomia grazie alla batteria da 5.000mAh con ricarica wireless. Infine il comparto fotografico con due sensori al posteriore da 16 e 2 MP.

Scopri di più su Amazon a 269 euro

3. Blackview BV9500: super batteria

Sempre da Blackview arriva lo smartphone rugged BV9500; un cellulare che vanta una batteria da ben 10.000 mAh con ricarica wireless. Ricordiamo, inoltre, lo schermo da 5,7 pollici Full HD+ e la doppia fotocamera posteriore da 16 e 13 MP. Completano le caratteristiche tecniche il processore octa-core Helio P23 affiancato da 4 GB di Ram e 64 GB di memoria.

Scopri di più su Amazon a 280 euro

4. CUBOT Quest Sport: sottile e resistente

Da CUBOT arriva il Quest Sport, uno smartphone dallo spessore contenuto, pari a 8,8 millimetri, con schermo da 5.5 pollici HD e processore Mediatek Helio MT6762 affiancato da 4 GB di Ram e 64 GB di memoria. Ricordiamo, inoltre, la doppia camera posteriore con sensore principale Sony IMX 486 da 12MP e secondario da 2MP. Infine la batteria da 4.000 mAh ed il sistema operativo Android 9.

Scopri di più su Amazon a 169 euro

5. CUBOT KINGKONG 3: elevata autonomia con batteria da 6.000 mAh

Da Cubot arriva anche il KINGKONG 3, un cellulare super resistente con schermo da 5,5 pollici HD e batteria da 6.000 mAh. Citiamo, inoltre, il processore MT6763T(Helio P23) con 4 GB di Ram e 64 GB di memoria. Infine il comparto fotografico con una coppia di sensori al posteriore da 16MP e 2MP ed una camera frontale da 13MP.

Scopri di più su Amazon a 189 euro

6. DOOGEE S70 LITE: modalità gioco integrata

Da Doogee arriva uno smartphone rugged pensato in particolare per gli appassionati di videogiochi con un tasto laterale che consente di migliorare le prestazioni nei videogames. Processore Helio P23 affiancato da 4 GB di Ram e 64 GB di memoria. Ricordiamo inoltre la batteria da 5500 mAh, lo schermo Full HD+ da 5,99 pollici e le fotocamere posteriori da 13 + 8 MP.

Scopri di più su Amazon a 239 euro

7. AERMOO M1: fotocamera posteriore con sensori da 21 e 8 MP

Concludiamo la nostra rassegna con l’AERMOO M1, uno smartphone rugged che vanta al posteriore una fotocamera Sony IMX 230 da 21 MP affiancata da un sensore secondario da 8 MP. Proseguiamo con la batteria da 5.580 mAh, il processore Helio P25,e la memoria con 6 GB di Ram e 64 GB di storage. Ricordiamo infine lo schermo da 5,2 pollici con risoluzione Full HD.

Scopri di più su Amazon a 239 euro



