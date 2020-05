LG Velvet: un elegante smartphone con schermo da quasi 7 pollici

Da LG arriva il nuovo smartphone Velvet: un cellulare dalle forme eleganti con ampio display dai bordi curvi, cornici sottili e scocca dalle colorazioni cangianti, disponibile nelle varianti Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Grey e Aurora Green.

Non dimentichiamo il “Raindrop design” con le fotocamere e il flash disposti in verticale, in ordine decrescente di dimensione.

Di seguito le specifiche tecniche di LG Velvet:

- Processore: Qualcomm Snapdragon 765 5G

- Display: OLED da 6,8 pollici Cinematic FullVision, 20.5:9, Full HD+ (2.460 x 1.080 / 395ppi) con sensore impronte nel display

- Memoria: 6GB di RAM / 128GB di storage / microSD (fino a 2TB)

- Fotocamere posteriori: 48MP / 8MP ultra-grandangolo / Sensore di profondità da 5MP

- Fotocamera frontale: 16MP

- Batteria: 4.300mAh

- Sistema operativo: Android 10

- Dimensioni: 167,2 x 74,1 x 7,9 mm

- Peso: 180g

- Connettività: 5G / Wi-Fi ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (compatibile con USB 3.1)

- Altre caratteristiche: Speaker stereo / LG 3D Sound Engine / Resistente ad acqua e polvere (IP68) / HDR10 / Tecnologia di ricarica Qualcomm Quick Charge 4+ / 12 test militari superati (MIL-STD 810G)

Il Velvet è anche compatibile con l’LG Dual Screen (venduto separatamente), un accessorio che aggiunge un secondo display OLED sempre da 6,8 pollici.

LG Velvet sarà disponibile in Corea del Sud a partire da maggio e a seguire nei principali mercati in Europa – fra cui l’Italia – Nord America, America Latina e Asia.