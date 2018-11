Rouyu FlexiPai: lo smartphone pieghevole che si trasforma in un tablet

E' stato presentato in Cina il primo smartphone dotato di schermo pieghevole e denominato Rouyu FlexiPai. Un prodotto dalla doppia anima: un tablet con un display da 7,8 pollici che si può piegare a metà trasformandosi in uno smartphone da 4 pollici circa.

Rouyu FlexiPai potrebbe essere inoltre il primo dispositivo a montare il nuovo e potente processore Qualcomm Snapdragon 8150, affiancato da 6/8 GB di Ram e 128/256/512 GB di memoria.

Interessante il comparto fotografico formato da un sensore grandangolare da 16 megapixel ed un teleobiettivo da 20 MP. Ricordiamo, inoltre lo spessore ridotto quando aperto, pari a 7,6 mm, e la ricarica rapida in grado di caricare il dispositivo all'80% in un'ora.

Infine il prezzo, la versione base del Rouyu FlexiPai (6/128 GB) è acquistabile in Cina a 8999 yuan (1139 euro al cambio attuale).