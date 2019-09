Sony Xperia 5: uno smartphone fuori dal comune con schermo allungato in 21:9

Dall'IFA di Berlino arriva il Sony Xperia 5, la versione compatta del top di gamma Xperia 1, presentato a febbraio al MWC 2019. Uno smartphone che conserva l'originale display stretto e allungato, in formato 21:9 Cinemawide, ora con una dimensione ridotta a 6,1 pollici.

Display con tecnologia OLED HDR e risoluzione Full HD+ ideale per la visione dei film. Non dimentichiamo la raffinata sezione fotografica con tre camere posteriori da 12 Megapixel, in grado di garantire scatti nitidi anche in condizioni di bassa luminosità.

Smartphone, inoltre, dalla scocca particolarmente resistente, con certificazione IP68.

Di seguito le specifiche tecniche del Sony Xperia 5:

-Dimensioni: 158 x 68 x 8,2mm, per un peso di 164 grammi

-Sistema operativo: Android 9 Pie

-Display: OLED CinemaWide, 21:9 da 6,1", Full HD+ con HDR

-Processore: Qualcomm Snapdragon 855

-Ram: 6GB

-Memoria: 128GB, espandibile fino a 512GB

-Batteria: da 3.140 mAh, con ricarica rapida

-Fotocamera anteriore da 8MP

-Tre camere posteriori da 12MP: principale + grandangolo + zoom ottico 2X

-Connettività: 4G LTE, dual Sim, WiFi ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, GPS, -Audio: Dolby Atmos e aptX

Sony Xperia 5 sarà disponibile da ottobre in quattro colori (blu, rosso, nero e grigio) ad un prezzo ancora da annunciare.