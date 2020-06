TicWatch C2+: un completo smartwatch con Wear OS e GPS

Arriva in Italia il nuovo TicWatch C2+, versione aggiornata del C2 ora dotata di un GB di Ram.

Si tratta di un raffinato smartwatch commercializzato in tre diverse colorazioni (nera, argento e rose Gold) e con cinturino in pelle; un bracciale aggiuntivo in silicone nero è inoltre presente nella confezione.

TicWatch C2+ vanta complete caratteristiche tecniche a partire dal display AMOLED da 1,3 pollici. Troviamo poi il GPS e l’NFC per i pagamenti tramite Google Pay. Non dimentichiamo il sistema operativo Wear OS di Google e la compatibilità con smartphone Android ed iPhone. Infine citiamo la resistenza ai liquidi e alla polvere, l’autonomia fino a due giorni e i vari sensori per il monitoraggio dell'attività fisica e del battito cardiaco.

Di seguito le caratteristiche complete del TicWatch C2+:

-Processore: Qualcomm Snapdragon Wear 2100

-RAM: 1GB

-Display: 1,3" AMOLED, risoluzione 360 x 360 pixel

-Connettività: Bluetooth 4.1, WiFi b/g/n, GPS, NFC

-Batteria: 400mAh

-Dimensioni: 42,8 x 42,8 x 12,7 mm

-Cassa con frontale in acciaio inossidabile

Il TicWatch C2+ è già acquistabile a 209,99 euro.

