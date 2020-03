TP-Link Neffos A5: lo smartphone low cost ispirato a Monet

La gamma di smartphone Neffos si amplia con l’arrivo sul mercato italiano del nuovo Neffos A5.

Il design è uno dei principali tratti distintivi di Neffos A5, per il quale TP-Link ha attinto direttamente al mondo dell’arte e in particolare ai capolavori del pittore impressionista Monet. Tre le varianti disponibili, ‘Monet Color’, ‘Emerald Green’ e ‘Dark Grey’: le prime due caratterizzate da eleganti scocche dalle sfumature blu rosa, viola, e verde smeraldo, tipiche delle opere dell’artista francese, pensate per chi ama distinguersi; la terza, più classica, per chi ama uno stile minimal.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Neffos A5 è uno smartphone di fascia bassa dotato di Android 9 Go Edition, con una batteria da 3050mAh e adotta una fotocamera posteriore con una risoluzione di 5 MP con flash e una camera per selfie da 2 MP.

TP-Link Neffos A5 è equipaggiato con uno schermo da 5,99 pollici (720 x 1440 pixel) e monta un processore Spreadtrum SC7731 affiancato da un solo GB RAM e da 16GB di memoria espandibile tramite microSD.

Neffos A5 è già acquistabile al prezzo al pubblico di 69,99 euro.