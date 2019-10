UMIDIGI S3 Pro: la recensione di uno smartphone con elevata autonomia e camera da 48 MP a 289 euro

Oggetto oggi della nostra prova è l’Umidigi S3 Pro: uno smartphone Android dalle interessanti caratteristiche e dalla costruzione curata.

Un cellulare che, inoltre, può vantare un ampio schermo, un’elevata autonomia ed una doppia camera posteriore con sensore da 48 MP e zoom ottico 2X. Smartphone dotato di Android 9 stock, acquistabile a 289 euro.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dell’Umidigi S3 Pro.

Umidigi S3 Pro: design e caratteristiche tecniche

L’Umidigi S3 Pro si presenta con un design curato ed una buona qualità costruttiva. Smartphone dotato di retro in ceramica, cornici in alluminio e ampio schermo dalle cornici sottili, con notch a goccia. Display protetto da una pellicola protettiva già preapplicata in fabbrica.

Sul lato destro troviamo il pulsante di alimentazione ed il bilanciere del volume, mentre a sinistra è presente il vano per le due Nano Sim, una delle quali sostituibile con una MicroSD. Non manca il jack audio per le cuffie e la porta USB Type-C in basso.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 157 x 74.65 x 8.5 mm, con un peso di 216.6 grammi.

Passiamo ora all’analisi delle specifiche tecniche:

-Display: 6,3 pollici, Full HD+ (2340 x 1080), LTPS

-Processore: Mediatek Helio P70

-Memoria: 6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile

-Fotocamere posteriori: principale da 48 MP Sony + 12 MP con zoom 2X; camere che sporgono leggermente dalla scocca

-Fotocamera frontale: 20 MP Sony con Face ID

-Connettività: Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2, USB Type-C, GPS, Dual nano SIM, Radio FM, 4G con banda 20

-Batteria: 5.150 mAh

-Sistema operativo: Android 9 Pie

-Confezione: cavo USB/Type-C, alimentatore 12V/1,5A e cover

Umidigi S3 Pro: analisi del software

L’Umidigi S3 Pro è equipaggiato con Android 9 Pie con patch di sicurezza del 5 maggio. Sistema operativo in italiano, praticamente stock, con limitate personalizzazioni da parte del produttore. Segnaliamo in particolare le gesture, da utilizzare in alternativa ai classici pulsanti Android a schermo, e l’utility Miravision per il setting del display.

Passiamo ora al software per la gestione delle fotocamere che include la modalità notturna, le foto con effetto bokeh e la modalità bellezza volto. Non manca, inoltre, l’opzione per lo slow motion, alcuni simpatici effetti di realtà aumentata, il time lapse e l’intelligenza artificiale in grado di riconoscere varie tipologie di scene.

Umidigi S3 Pro: prestazioni ed autonomia

Concludiamo la prova dell’Umidigi S3 Pro con l’analisi delle sue prestazioni. L'azienda cinese ha rilasciato dopo il lancio dello smartphone vari aggiornamenti che risolvono alcuni bug, migliorando anche le performance dello smartphone.

Anche grazie ad esse, l’S3 Pro può vantare, in generale, un sistema reattivo e veloce. Un cellulare con buone prestazioni sui social, nei giochi e nella navigazione Internet. Buono anche il giudizio sullo schermo, discreto invece il comparto audio mono.

Analoga valutazione per l’ergonomia con lo smartphone che risulta un po’ pesante a causa delle capiente batteria che riesce a garantire un’elevata autonomia, anche di tre giorni con un utilizzo abbastanza intenso.

Nessun problema dal lettore di impronte e dal Face ID, entrambi precisi e veloci.

Infine il comparto fotografico con prestazioni in generale discrete. Foto in alcuni casi non molto dettagliate, con colori un po’ troppo accesi e con una gestione della luminosità poco precisa. Sufficienti i video, fino a 1080p, e i selfie.

Concludiamo con il prezzo, l’Umidigi S3 Pro può essere acquistato a 289,99 euro.

