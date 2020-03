WindTre, nasce la proposta per i clienti professionisti

WINDTRE presenta un’importante novità per i clienti con partita iva e professionisti. Si tratta di ‘WINDTRE Professional’, la famiglia di offerte pensata per mettere a disposizione delle necessità di business le prestazioni della nuova rete WINDTRE, la più grande d’Italia, un’infrastruttura ‘Top Quality’ moderna e capillare, pronta per la sfida del 5G. Le soluzioni ‘Professional’ possono essere attivate in tutti i negozi WINDTRE, anche presso i nuovi corner dedicati ‘Partita Iva & professionisti’.

‘WINDTRE Professional’ è una gamma completa, che comprende soluzioni voce e Internet di telefonia mobile e per la linea fissa, con interessanti proposte anche per i professionisti che hanno la necessità di viaggiare all’estero. In particolare, ‘Professional World’ include minuti e Giga utilizzabili in tutto il mondo al costo di 21,99 euro al mese, mentre la versione ‘Full’ mette a disposizione traffico voce e dati illimitato a 15,99 euro mensili. Alle due soluzioni, è possibile aggiungere 50 Giga per i collaboratori a 9,99 euro al mese con ‘Professional Staff’. Disponibili, inoltre, quattro nuove opzioni di roaming internazionale.

Nascono anche i piani 'Professional Data' per connettersi a Internet in mobilità: 100 e 60 Giga, con Router Wi-Fi incluso, a partire da 8,99 euro. Tutte le offerte voce e Internet prevedono il blocco servizi a pagamento.

Inoltre, per i professionisti che desiderano un’offerta convergente fisso-mobile, è possibile abbinare i vantaggi di ‘Professional Full’ alla soluzione 'Super Fibra Professional', con Internet e chiamate in Italia e verso Europa, Usa e Canada incluse a 31,98 euro.

Anche i professionisti possono attivare le eSIM, distribuite nei negozi WINDTRE attraverso voucher contenenti un QR-Code da scansionare con lo smartphone per il download e l'installazione del piano. È possibile abbinare l’eSIM al nuovo Motorola razrTM, lo smartphone a conchiglia realizzato con un display flessibile che si piega del tutto, disponibile da 25,99 euro al mese, con anticipo di 399,99 euro.

Numerosi i modelli a listino, acquistabili con rate flessibili e personalizzate per ogni offerta, anticipo zero e significativi sconti. Inoltre, è previsto, gratuito per un mese, il servizio ‘Smartphone RELOAD’, che permette di sostituire il proprio smartphone in un giorno, qualsiasi cosa accada.

I clienti professionisti hanno a disposizione la nuova App WINDTRE, che alle funzionalità di self-care abbina i vantaggi del rinnovato programma WINDAY, arricchito con iniziative per divertire, premiare e aumentare ancor di più il livello di coinvolgimento.