Xiaomi Mi 9: un raffinato smartphone di fascia alta con 3 camere posteriori

Xiaomi ha presentato il suo nuovo cellulare top di gamma Mi9; uno smartphone dal design curato dotato di un’elegante scocca (in viola, blu e nero) e display AMOLED da 6,39” con risoluzione Full HD+ che ospita il sensore per il riconoscimento delle impronte. Schermo con un piccolo notch a goccia al cui interno è stata inserita la fotocamera anteriore da ben 20 megapixel con HDR. Non deludono neanche le camere sul retro con tre sensori: una fotocamera principale Sony IMX586 da 48 MP, una per lo zoom da 12MP ed un grandangolo da 16 MP.

Cuore del Mi 9 è il nuovo e potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 855, un octa-core con frequenza fino a 2,8 GHz affiancato da 6/8/12 GB di Ram e da 128/256 GB di memoria.

Non dimentichiamo la batteria da 3300mAh con ricarica rapida wireless e la modalità Game Turbo che si attiva automaticamente durante le sessioni di gioco. Ricordiamo infine la connettività che include 4G LTE, NFC, WiFi, Bluetooth ed il sistema operativo Android 9 Pie.

Xiaomi Mi 9 verrà venduto in Cina a 432 euro; al momento non ci sono informazioni sul prezzo per il mercato italiano.